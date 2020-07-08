三星Galaxy Note20諜照現身　傳下月南韓上市

▲ 繼上周Samsung官方網站意外曝光一張古銅色Galaxy Note 20 Ultra的產品圖片後，近日再有實機圖片在Twitter流出。

盛傳三星（Samsung）今年下半年的旗艦機種Note 20系列，或於8月5日正式發表，並可能在8月21日率先於韓國上市。在發表日期不足一個月的情況下，網上傳聞與流出的圖片愈來愈多，繼上周Samsung官方網站意外曝光一張古銅色Galaxy Note 20 Ultra的產品圖片後，近日再有實機圖片在Twitter流出。

三星Galaxy Note 20 Ultra官方宣傳照曝光 機身採用古銅色設計

綜合韓國傳媒報道，知名爆料人「Jimmy is Promo」在Twitter上分享數張圖片，當中顯示疑似是Galaxy Note 20 Ultra的實機諜照。這張照片只拍攝出部份的背面機身以及相機部分，基本上與先前官方不慎公佈的產品圖片相符，可見機身採黑色亮面玻璃材質，並備有相當搶眼的直排三主攝配置，而S Pen據悉改為金屬材質；屏幕上方除了置中的前置鏡頭，並未有看見聽筒的位置，相信很可能是採用屏下發聲技術；另電源鍵、音量鍵均位處機身右側。

▲ 機身採黑色亮面玻璃材質，並備有相當搶眼的直排三主攝配置，而S Pen據悉改為金屬材質。（Twitter截圖）

▲ 屏幕上方除了置中的前置鏡頭，並未有看見聽筒的位置，相信很可能是採用 屏下發聲技術。（Twitter截圖）

▲ 電源鍵、音量鍵均位處機身右側（Twitter截圖）

而主相機部分，圖片可見Galaxy Note 20將採用三鏡頭配置，最上面的鏡頭看似是超廣角鏡頭，中央是標準鏡頭；而下方的鏡頭呈現方形開口，外界推測為潛望式望遠鏡頭。另外，在三個鏡頭一旁，可以見到LED閃光燈以及雷射對焦模組，而從相機模組突出背蓋的厚度來看，相信是採用了大尺寸的感光元件。

▲ Galaxy Note 20將採用三鏡頭配置，最上面的似是超廣角鏡頭，中央是標準鏡頭；而下方的鏡頭呈現方形開口，可能是潛望式望遠鏡頭。（Twitter截圖）

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至於Samsung Galaxy Note 20系列的顏色選項，外界猜測或會採用灰色，銅色和綠色，而Galaxy Note 20 Ultra則可能採用黑色，銅色和金色。如果有關顏色的猜測正確，Jimmy所流出的圖像就很明顯就是Galaxy Note 20 Ultra。到底Note 20 系列的真實面貌如何，就有待八月初揭曉啦！

責任編輯：施雯雯