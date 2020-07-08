  • 31°C
香港時間 : 2020708日 (三) 13:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

三星Galaxy Note20諜照現身　傳下月南韓上市

科技 13:15 2020/07/08

分享：

繼上周Samsung官方網站意外曝光一張古銅色Galaxy Note 20 Ultra的產品圖片後，近日再有實機圖片在Twitter流出。

盛傳三星（Samsung）今年下半年的旗艦機種Note 20系列，或於8月5日正式發表，並可能在8月21日率先於韓國上市。在發表日期不足一個月的情況下，網上傳聞與流出的圖片愈來愈多，繼上周Samsung官方網站意外曝光一張古銅色Galaxy Note 20 Ultra的產品圖片後，近日再有實機圖片在Twitter流出。

三星Galaxy Note 20 Ultra官方宣傳照曝光　機身採用古銅色設計

綜合韓國傳媒報道，知名爆料人「Jimmy is Promo」在Twitter上分享數張圖片，當中顯示疑似是Galaxy Note 20 Ultra的實機諜照。這張照片只拍攝出部份的背面機身以及相機部分，基本上與先前官方不慎公佈的產品圖片相符，可見機身採黑色亮面玻璃材質，並備有相當搶眼的直排三主攝配置，而S Pen據悉改為金屬材質；屏幕上方除了置中的前置鏡頭，並未有看見聽筒的位置，相信很可能是採用屏下發聲技術；另電源鍵、音量鍵均位處機身右側。

機身採黑色亮面玻璃材質，並備有相當搶眼的直排三主攝配置，而S Pen據悉改為金屬材質。（Twitter截圖）

屏幕上方除了置中的前置鏡頭，並未有看見聽筒的位置，相信很可能是採用 屏下發聲技術。（Twitter截圖）

電源鍵、音量鍵均位處機身右側（Twitter截圖）

而主相機部分，圖片可見Galaxy Note 20將採用三鏡頭配置，最上面的鏡頭看似是超廣角鏡頭，中央是標準鏡頭；而下方的鏡頭呈現方形開口，外界推測為潛望式望遠鏡頭。另外，在三個鏡頭一旁，可以見到LED閃光燈以及雷射對焦模組，而從相機模組突出背蓋的厚度來看，相信是採用了大尺寸的感光元件。

Galaxy Note 20將採用三鏡頭配置，最上面的似是超廣角鏡頭，中央是標準鏡頭；而下方的鏡頭呈現方形開口，可能是潛望式望遠鏡頭。（Twitter截圖）

三星新一代折疊手機或命名為Galaxy Z Fold 2

【IFA2020】三星宣佈退出今年IFA展覽　另設發布活動

至於Samsung Galaxy Note 20系列的顏色選項，外界猜測或會採用灰色，銅色和綠色，而Galaxy Note 20 Ultra則可能採用黑色，銅色和金色。如果有關顏色的猜測正確，Jimmy所流出的圖像就很明顯就是Galaxy Note 20 Ultra。到底Note 20 系列的真實面貌如何，就有待八月初揭曉啦！

責任編輯：施雯雯

相關文章

三星新一代折疊手機或命名為Galaxy Z Fold 2
2020/07/07
三星新一代折疊手機或命名為Galaxy Z Fold 2
三星Galaxy Note 20 Ultra官方宣傳照曝光　機身採用古銅色設計
2020/07/03
三星Galaxy Note 20 Ultra官方宣傳照曝光　機身採用古銅色設計
三星推手機消毒盒　設有充電消毒功能
2020/07/02
三星推手機消毒盒　設有充電消毒功能
【IFA2020】三星宣佈退出今年IFA展覽　另設發布活動
2020/07/01
【IFA2020】三星宣佈退出今年IFA展覽　另設發布活動
【封殺華為】三星、NEC如何藉華為禁令　迎來5G商機？
2020/06/29
【封殺華為】三星、NEC如何藉華為禁令　迎來5G商機？
流動裝置 Samsung Twitter 南韓 相機 鏡頭 Galaxy Note

下一篇文章

【華為禁令】德國電訊否認加強華為合作　過去3年已減依賴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】澳洲擬禁用抖音　LinkedIn被爆存取iOS用戶剪貼簿內容
【每日焦點】澳洲擬禁用抖音　LinkedIn被爆存取iOS用戶剪貼簿內容
【港區國安法】「抖音是喬裝打扮的野獸」　抖音爭議升級傳退出香港市場
【港區國安法】「抖音是喬裝打扮的野獸」　抖音爭議升級傳退出香港市場
【5G手機】越南首款本地5G手機登場　似足華為Mate 20？
【5G手機】越南首款本地5G手機登場　似足華為Mate 20？
Google Pixel 5渲染圖曝光　續用藍牙無線耳機
Google Pixel 5渲染圖曝光　續用藍牙無線耳機
Sensor Tower公布上半年App收益排行　交友軟件Tinder吸金力最強
Sensor Tower公布上半年App收益排行　交友軟件Tinder吸金力最強
蘋果研MacBook採用玻璃按鍵　提高耐用度
蘋果研MacBook採用玻璃按鍵　提高耐用度