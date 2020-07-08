【騰訊股價】騰訊破頂見545元　騰訊手遊《 一人之下》6月跑出（第二版）

▲ 騰訊旗下動漫IP改編格鬥手遊《一人之下》上月獲利頗豐。

騰訊 （00700） 股價午後發力升逾半成，至下午1時30分，股價高見545.5元，最新升5.4%至544元，成交89.2億元。市場調研機構Sensor Tower稱，騰訊自主研發的動漫IP改編格鬥手遊《一人之下》獲利頗豐，成為上月收入僅次於《王者榮耀》、《和平精英》和《PUBG Moblie》的遊戲產品。

Sensor Tower公布6月中國手遊發行商在全球應用商店包括蘋果、Google的收入排名，騰訊 （00700） 續居首位、網易 （09999） 位居第二。整體30大中國發行商全球吸金16.5億美元，佔全球手遊總收入26%。

Sensor Tower又指，上月中國和歐美手遊市場下滑，僅日本市場收入保持向上，大多數的中國遊戲廠商收入開始回調。但隨著暑期檔到來，有大批作品紛紛上市，相信中國遊戲廠商的收入再迎新一輪高峰。

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