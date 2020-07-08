【美股期貨】3大指數期貨回穩　中概股盤前向好

▲ 【美股期貨】3大指數期貨回穩 道指期貨升約50點

新冠肺炎疫情繼續惡化，動搖市場對美國重啟經濟的信心。不過，美股隔晚向下，道指跌近400點後，美股3大指數期貨回穩，反覆向好，道指期貨於亞洲時段升近40點。

【16：28】蔚來汽車（美︰NIO）昨升近15%，盤前再升4.7%，報13.84美元。

【16：27】中概股盤前向好，阿里巴巴（美︰BABA）盤前升3.6%，報245美元；拼多多（美︰PDD）升2.8%，報93.53美元；嗶哩嗶哩（美︰BILI）盤前升2.6%，報47.44美元。

【16：09】道指期貨最新升38點，報25808點；標指期貨升6點，報3143點；納指期貨升25點，報10557點。

【12：04】道指期貨升53點，報25823點；標指期貨升5點，報3141點；納指期貨升14點，報10546點。

投資者評估新冠肺炎疫情對經濟衝擊，儲局官員指疫情重燃可能威脅復甦步伐，道指跌396點，報25890點；標指跌34點，報3145點；納指跌89點，報10343點，納指即市曾破頂升見10518點。

道指跌396點港股ADR跌68點 金價升穿1800美元

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責任編輯︰梁浩碩