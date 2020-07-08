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【防疫抗疫基金】重振會議展覽業　資助計劃7月中下旬啟動

商業 12:02 2020/07/08

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「防疫抗疫基金」下的會議展覽業資助計劃，涉及貿發局部分的資助計劃將於7月16日啟動，為期12個月至2021年7月15日。（資料圖片）

「防疫抗疫基金」下的會議展覽業資助計劃，將於7月中下旬啟動。資助計劃分兩部分，涉及貿發局部分的資助計劃將於7月16日啟動，為期12個月至2021年7月15日，適用於所有貿發局於期內開始舉行的展覽和主要會議。

【會展業寒冬】中小參展商4成生意源自展覽　冀限聚令盡快鬆綁

此部分資助參展商百分之五十的費用，每個標準攤位的資助金額以一萬元為限，每間參展商每次最多可獲資助十個攤位的參加費用；而參與貿發局主要會議的參加者，亦均可獲參加費用百分之五十的資助，每次上限一萬元。受惠者均毋須提交申請，貿發局會從應收款項中直接扣除計劃的資助。

其他展覽資助7月24日啟動
資助計劃的第二部分則會資助在香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館舉辦的展覽，以及國際會議的主辦機構百分百的場租，資助不設上限，將於7月24日啟動，為期12個月至2021年7月23日，適用於所有在期內開始舉行的展覽和國際會議。

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【防疫抗疫基金】增設金融科技人才計劃　企業每月獲1萬元聘人才

業界可同時申請「中小企業市場推廣基金」
為紓緩展覽主辦機構的現金流，如該展覽過去五年均在兩個場地舉辦，主辦機構可以提早於活動舉行前兩個月提交申請，以預先獲取相等於場租百分之五十的資助，而餘下的資助金額則於展覽完結後發放。此外，符合資格的中小企可以同時就該等活動的參加費用申請「中小企業市場推廣基金」的對等資助。

責任編輯：朱悅瀅

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