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【中美角力】FBI局長批中國「想做唯一超級大國」

環球政治 11:26 2020/07/08

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美國聯邦調查局（FBI）局長炮轟中國對美國採取間諜行動，更批評中國試圖取代美國，想成為全球唯一超級大國。

中美角力加劇，中美關係因港區國安法而更趨緊張之際，美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）炮轟中國對美國採取間諜行動，聲稱該局正處理的5000宗反間諜案，近一半與中國有關。雷伊更批評中國試圖取代美國，想成為全球唯一的超級大國（superpower）。

【中美角力】特朗普或謀3招對付中國「數日內出手」

【港區國安法】中美關係「最黑暗一章」專家稱角力升級

美國FBI局長雷伊周二（7日）於美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演説，期間批評中國一直對美國採取間諜行動，指中方「利用賄賂及勒索」（bribery and blackmail）的方式試圖影響美國施政。雷伊又稱，FBI目前每隔10小時就要處理與中國有關的反間諜案，約5,000宗反間諜案當中，接近一半和中國有關。

雷伊又抨擊中國試圖取代美國的世界強國地位：

中國正在傾全國之力來採取一切必要措施，想成為全球唯一的超級大國。

（China is engaged in a whole-of-state effort to become the world's only superpower by any means necessary.）

【中美角力】對華更強硬？美商務部溫和派高官離職

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雷伊指責中方為實現超越美國的目標，希望在頂尖技術領域方面求進，但沒有努力創新而是偷竊美國的知識產權，再利用有關技術與美國競爭。

雷伊亦批評中國發起的計劃針對海外居住的中國公民，希望強迫他們返回中國，更稱有關做法是要減少對北京及人權政策的批評聲音。他更呼籲美國境內的中國公民，如果有中國官員嘗試強迫他們返回中國，就要立即聯絡FBI。

中國外交部副部長樂玉成周三（8日）表示，美方一直提倡市場精神、公平競爭，實際行動上卻是「武大郎開店——不容大個兒」，不容許他人比自已更優秀、更有競爭力。樂玉成強調中國在自身快速發展的同時，對世界的貢獻有目共睹，是名副其實的優等生。他更指中美關係攸關兩國和人類的前途命運，不能被極端分子所綁架，及把中美關係帶進死胡同。

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責任編輯：何穎兒

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