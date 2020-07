【中美角力】FBI局長批中國「想做唯一超級大國」

▲ 美國聯邦調查局(FBI)局長炮轟中國對美國採取間諜行動,更批評中國試圖取代美國,想成為全球唯一超級大國。

中美角力加劇,中美關係因港區國安法而更趨緊張之際,美國聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)炮轟中國對美國採取間諜行動,聲稱該局正處理的5000宗反間諜案,近一半與中國有關。雷伊更批評中國試圖取代美國,想成為全球唯一的超級大國(superpower)。

美國FBI局長雷伊周二(7日)於美國智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)演説,期間批評中國一直對美國採取間諜行動,指中方「利用賄賂及勒索」(bribery and blackmail)的方式試圖影響美國施政。雷伊又稱,FBI目前每隔10小時就要處理與中國有關的反間諜案,約5,000宗反間諜案當中,接近一半和中國有關。

雷伊又抨擊中國試圖取代美國的世界強國地位:

中國正在傾全國之力來採取一切必要措施,想成為全球唯一的超級大國。

(China is engaged in a whole-of-state effort to become the world's only superpower by any means necessary.)

雷伊指責中方為實現超越美國的目標,希望在頂尖技術領域方面求進,但沒有努力創新而是偷竊美國的知識產權,再利用有關技術與美國競爭。

雷伊亦批評中國發起的計劃針對海外居住的中國公民,希望強迫他們返回中國,更稱有關做法是要減少對北京及人權政策的批評聲音。他更呼籲美國境內的中國公民,如果有中國官員嘗試強迫他們返回中國,就要立即聯絡FBI。

中國外交部副部長樂玉成周三(8日)表示,美方一直提倡市場精神、公平競爭,實際行動上卻是「武大郎開店——不容大個兒」,不容許他人比自已更優秀、更有競爭力。樂玉成強調中國在自身快速發展的同時,對世界的貢獻有目共睹,是名副其實的優等生。他更指中美關係攸關兩國和人類的前途命運,不能被極端分子所綁架,及把中美關係帶進死胡同。

責任編輯:何穎兒