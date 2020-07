美國啟動退出世衛程序 拜登：我當選首日會重新加入

新冠肺炎疫情全球大流行,美國總統特朗普多次批評世界衛生組織處理不當,特朗普政府更正式啟動退出世衛程序。民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)隨即大唱反調,指自己會在當選首日,讓美國重回世衛。

美國國務院及聯合國周二表示,美國已向聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)提出正式離開世衛的通知,會在2021年7月6日生效。國務院又指,會繼續尋求改革世衛。

拜登隨即在社交平台Twitter撰文指:

「當美國致力加強全球健康,美國人就會更安全。在擔任總統的第一天,我會重新加入世衛,恢復我們在世界舞台上的領導地位。」

(Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage.)

根據退出條款,美國必須先履行其「財務責任」(financial obligations)。美國為世衞最大的捐款者,每年向世衞提供逾4.5億美元(約35.1億港元)資金,現尚欠世衞2億美元(約15.6億港元)。

