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美國啟動退出世衛程序 拜登：我當選首日會重新加入

環球社會熱點 11:25 2020/07/08

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新冠肺炎疫情全球大流行，美國總統特朗普多次批評世界衛生組織處理不當，特朗普政府更正式啟動退出世衛程序。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）隨即大唱反調，指自己會在當選首日，讓美國重回世衛。

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美國國務院及聯合國周二表示，美國已向聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）提出正式離開世衛的通知，會在2021年7月6日生效。國務院又指，會繼續尋求改革世衛。

拜登隨即在社交平台Twitter撰文指：

「當美國致力加強全球健康，美國人就會更安全。在擔任總統的第一天，我會重新加入世衛，恢復我們在世界舞台上的領導地位。」

（Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage.）

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根據退出條款，美國必須先履行其「財務責任」（financial obligations）。美國為世衞最大的捐款者，每年向世衞提供逾4.5億美元（約35.1億港元）資金，現尚欠世衞2億美元（約15.6億港元）。

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責任編輯：楊心悅

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