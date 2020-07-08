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【港區國安法】德國朝野轟默克爾：對華軟弱 政策落伍

環球政治 11:21 2020/07/08

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【港區國安法】德國朝野轟默克爾：對華軟弱、政策落伍

《港區國安法》上周起在香港實施，引起英國、美國等西方國家強烈反對，德國反應相對溫和。德國總理默克爾重申，與中國合作和對話的重要，但此回應反惹朝野不滿。批評者認為，默克爾對中國不夠強硬、過於軟弱；而且仍相信「趨同」（convergence）政策，以為親中便能令中國政治上更自由。

【港區國安法】抖音據報退出香港 美國澳洲擬禁抖音

【港區國安法】英國制裁侵人權者 外相不排除制裁林鄭

默克爾聯合政府的盟黨社會民主黨（SPD）通過一份對華政策基本立場的文件，指默克爾對中國的態度不夠強硬。SPD外交政策發言人施密德（Nils Schmid）稱，默克爾希望與中國有更多的經濟聯繫，促使其在政治上更接近西方。

但施密德續稱：

「默克爾應告別自己過時的對華認知，面對現實。」

【港區國安法】微軟、Zoom跟隊 暫拒港府索用戶數據

【港區國安法】德國更新香港旅遊警示 籲公民注意言論

默克爾所屬的基督教民主聯盟（CDU）、德國國會外交委員會主席Norbert Röttgen批評，德國外交部對香港發出旅遊警示、警告國民發表批評中國的言論要「格外小心」，無疑是變相鼓勵「自我審查」。

另一邊廂，德國多個在野黨對華鷹派的政客認為，默克爾應針對《港區國安法》明確譴責北京，而非繼續強調與中國合作。

【港區國安法】默克爾：沒為港人制定特別庇護措施 強調繼續與中方對話

【港區國安法】約翰遜暗指中國「潛在敵國」或禁華為

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記者：韓羚

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