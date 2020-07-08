【電子支付】傳Apple Pay將支援QR code付款功能

▲ 現時的NFC手機支付必須配合手機內置功能才能使用，最近有傳iOS 14中的Apple Pay將支援QR Code付費功能。（網站9to5Mac圖片）

現時手機支付相當普遍，主要可分為兩大方式，分別是NFC和QR Code方式。不過，NFC必須配合手機內置功能才能使用，最近就有傳iOS 14中的Apple Pay將支援QR Code付費功能。

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根據網站9to5Mac報道，開發人員從iOS 14 Beta 2的程式碼中，發現一個尚未發布的新功能，雖然該功能仍未能正常運作，卻有圖像顯示，指導用戶如何使用QR Code付款。不過，9to5Mac發現，程式代碼是在公共系統的API功能，而不是預設在iOS 14系統當中。

再者，Apple早前的WWDC發布會亦未有提及有關功能，似乎傳聞真確性不大。不過，Apple向來都會在功能發布前，定期對即將發布的軟件調整及更改功能，所以Apple Pay是否支援QR Code付款，仍有待確認。

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目前，中國最廣泛使用的支付寶和微信支付，也是以掃瞄QR Code 的方式付款，如果iOS 14的Apple Pay確實透過API方式支援付款功能，不排除是為了配合支付寶、微信支付而引進新功能。

責任編輯：施雯雯