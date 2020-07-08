  • 30°C
香港時間 : 2020708日 (三) 12:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【九州災情】日本81歲老翁把救命繩先給妻子　後被洪水沖走身亡

環球政經 11:53 2020/07/08

分享：

日本九州持續暴雨，造成多地河川氾濫及淹水，12人失蹤，56人死亡。當中熊本縣災情最為嚴重，多地有人被洪水困住，達54人死亡。據NHK報道，住於熊本縣的81歲老翁井上三郎和妻子節子於上周六（4日）被困，老翁把鄰居拋來的「救命繩」先給予妻子，豈料自己未能及時逃走，最後更被河水沖走身亡。

其他文章：美國展開退出世衛程序　明年7月6日生效

報道指，夫婦兩人原本在4日上午出門逃難時，發現但球磨川卻已氾濫，附近亦有水浸情況出現。此時，鄰居拋來繩索，但井上三郎把繩子綁在妻子的手，先讓她離開，然而自己未等得及下一次救援，而遭洪水沖走身亡。

此外，長野縣及岐阜縣降下破紀錄大雨，氣象廳發布「大雨特別警報」，屬危險等級最高的第5級別。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

日本 九州 長野 熊本 暴雨

上一篇文章

【星股介紹】港交所得天獨厚　新交所有否還擊之力？

下一篇文章

【港股追蹤】殺人鯨資本狙擊中國飛鶴　稱其為Wirecard、瑞幸翻版
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【網民熱話】女友嫌棄冇能力移民 提分手結束7年感情
【網民熱話】女友嫌棄冇能力移民 提分手結束7年感情
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！