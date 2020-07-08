【九州災情】日本81歲老翁把救命繩先給妻子　後被洪水沖走身亡

日本九州持續暴雨，造成多地河川氾濫及淹水，12人失蹤，56人死亡。當中熊本縣災情最為嚴重，多地有人被洪水困住，達54人死亡。據NHK報道，住於熊本縣的81歲老翁井上三郎和妻子節子於上周六（4日）被困，老翁把鄰居拋來的「救命繩」先給予妻子，豈料自己未能及時逃走，最後更被河水沖走身亡。

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報道指，夫婦兩人原本在4日上午出門逃難時，發現但球磨川卻已氾濫，附近亦有水浸情況出現。此時，鄰居拋來繩索，但井上三郎把繩子綁在妻子的手，先讓她離開，然而自己未等得及下一次救援，而遭洪水沖走身亡。

此外，長野縣及岐阜縣降下破紀錄大雨，氣象廳發布「大雨特別警報」，屬危險等級最高的第5級別。

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