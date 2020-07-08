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【港股追蹤】殺人鯨資本狙擊中國飛鶴　稱其為Wirecard、瑞幸翻版

股樓投資 11:13 2020/07/08

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沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca)發表報告，指中國飛鶴(06186) 聲稱是一間高盈利及快速增長的嬰兒奶粉公司，其去年列帳EBITDA利潤率及純利率甚至高於蘋果公司、騰訊(00700)及阿里巴巴(09988) ，不過中國飛鶴的故事更似Wirecard、瑞幸咖啡的翻版。

報告指，中國飛鶴將產品交予物流公司作分銷時記錄收入，雖中國飛鶴聲稱有關物流公司皆為獨立第三方，惟殺人鯨資本實地考察發現相關物流公司由中國飛鶴的僱員管理，認為中國飛鶴透過自家物流公司推高收入數字。

另外統計公司Nielsen及國家統計局數字均顯示，中國飛鶴實際銷售數字少於其聲稱數字，報告指，於2018年至2019年，中國飛鶴實際銷售數字應僅得其公布的49%。除了銷售數字造假，報告並指中國飛鶴少報數以十億元計的營運成本及資本開支。

報告指中國飛鶴估值應僅得5.67元，較中國飛鶴昨日(7日)收市價15.82元有64%下跌空間，即公司只值現時股價的三分一。截至11時中國飛鶴股價現報15.4元，跌2.5%，股價今早曾跌至14.48元。

中國飛鶴去年11月上市7日，就被另一沽空機構GMT Research狙擊。

撰文 : 投資組

奶粉 沽空 香港股票

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