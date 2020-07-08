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【沽空狙擊】中國飛鶴被批瑞幸、Wirecard翻版　盈喜反擊破頂（第三版）

金融經濟 16:29 2020/07/08

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中國飛鶴上市不足一年，再遭沽空機構狙擊。

奶粉股中國飛鶴 （06186） 年內急升逾6成，遭沽空機構Blue Orca 今日發表報告狙擊，批評中國飛鶴EBITDA 利潤率較科網巨企蘋果（美：AAPL）、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 更高，指出報告引用不同數據顯示中國飛鶴涉嫌誇大收入、低估營運開支，質疑公司於仍在建的工場賺取逾十億收入等，股價僅值5.67元，潛在跌幅逾6成。

Blue Orca 稱：

中國飛鶴的故事更似Wirecard、瑞幸咖啡，而非與蘋果、騰訊相似。

回應沽空狙擊，中國飛鶴中午澄清兼盈喜，預計上半年收入將大幅增長超過40%，主要得益於高端嬰幼兒配方奶粉銷量的大幅增長。

中國飛鶴同時回應沽空機構報告稱，這是Blue Orca的意見，未必與股東的利益一致；亦可能蓄意打擊對公司及管理層的信心，並損害公司的聲譽，保留提起訴訟的權利。

中國飛鶴今早股價曾升3%，Blue Orca報告公開後，中國飛鶴股價轉跌，最多8.5%，午市開市後，中國飛鶴股價倒升，全日升7.2%，收報16.96元，創新高，成交達32億元。

Blue Orca 質疑誇大收入

Blue Orca 主要觀點包括：

1. 中國飛鶴疑利用物流服務公司誇大收入

Blue Orca指，中國飛鶴雖然主要向分銷商出售奶粉，但當貨品交到物流服務供應商，公司就會入帳收益，經現場視察、視考企業紀錄，有關物流服務供應商實由中國飛鶴職員管理，繼而質疑帳目可信性。

Blue Orca又指，從市調機構Nielsen查考銷售點（point-of-sale）的資訊 、中國商務部收集的超市、便利店初生嬰兒奶粉銷售數據，分析兩組獨立資訊，都顯示中國飛鶴在2018、19年收入較財務報表少49%。

2. 少報員工、廣告開支

Blue Orca稱，中國飛鶴招股書稱，公司聘用5422名全職員工，但引述公司主席接受訪問時稱，中國飛鶴有5萬銷售代表，而多宗法律案件顯示公司是直接向其支付，繼而認為公司少報員工數目。

另外，Blue Orca稱，雖然中國飛鶴指去年上半年廣告支出減少11%，但同期公司在中央電視台大舉賣廣告，從獨立媒體追蹤機構，認為中國飛鶴單計電視廣告開支就增5倍。

3. 美國上市時盈收皆跌

Blue Orca又指，中國飛鶴曾於美國借殼上市，質疑公司以相同產品在相同市場銷售給相同客戶，但美國上市時，公司收入下跌，但2017至19年反而年均增長54%，去年營運毛利率、盈利率分別達42%和29%，遠遠高於海外和內地同業。

中國飛鶴上市7日已遭狙擊

Blue Orca指斥，中國飛鶴誇大初生嬰兒配方奶粉收入64%，認為公司合理估值為每股5.67元，較昨日收市價15.82元，潛在跌幅達64%。

中國飛鶴去年11月上市7日，就被沽空機構GMT Research狙擊，但股價未見受累。中國飛鶴最新市值1479億元，市值更勝今日大升後的藍籌股蒙牛 （02319）

（第三版新增中國飛鶴盈喜報告及回應Blue Orca報告）

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香港股票 奶粉 沽空 中國飛鶴（06186） EBITDA

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