▲ 【港區國安法】蓬佩奧瞄準聯繫匯率打擊港元 遭特朗普政府內部反對

中美環繞港區國安法較量持續，美國國務卿蓬佩奧手下據報提出，攻擊港元美元聯繫匯率制度，以打擊香港。但蓬佩奧一方主張遭遇特朗普政府內部激烈反對，官員擔心攻擊聯繫匯率只會徒努損害美國利益。香港政府此前強調，聯繫匯率制度穩健，運行並不需要美國批准。

消息人士向彭博社透露，蓬佩奧部分顧問提出，以限制香港兌換美元等方式，攻擊港元美元聯繫匯率機制。這幫顧問並不屬於白宮高級顧問，意味攻擊聯繫匯率設想尚未在華府認真考慮措施範圍。

據悉，蓬佩奧顧問主張受到特朗普政府內部其他人強烈反對，後者害怕此舉只會損害香港及美國銀行，難以打痛北京。消息亦稱，攻擊聯繫匯率在華府考慮措施清單上排名較後，而其他考慮措施包括取消美國與香港引渡協議、終止美方與香港警隊合作等。

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港區國安法實施後，資金繼續流入香港，港元兌美元匯率不跌反升，這兩天再次迫近7.75港元兌1美元強方兌換保證。香港金管局在本地時間周三（8日）凌晨美股收市後公佈，承接2.83億美元沽盤，即買入同等美元，賣出21.93億港元，以避免港元匯率過強。

金管局外匯儲備規模超過4,400億美元，有充足資金在市場買賣港元和美元，來調控港元匯率維持7.75至7.85兌1美元水平之間。特區政府近期多番強調聯繫匯率制度穩健，行政長官林鄭月娥指出，實行聯繫匯率不需要美國批准。

事實上，美元作為首要國際貨幣，是美國世界主導地位一大支柱，而這需要各方積極使用美元、保持美元流通來維持。

綜觀全球，美國只限制北韓、伊朗等極少數地區使用美元，而這些市場相對全球都極其有限。反觀香港則是全球第3大美元外匯中心，中國更是世界第2大經濟體，美國若以美元作武器對付中方或港府，都會嚴重衝擊美元本身，削弱美國國際話語權。

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責任編輯：方圓之