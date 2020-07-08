【TikTok】據報美國調查TikTok違反保護兒童隱私協議

▲ TikTok遭美國當局調查，被指違反保障兒童私隱

路透引述知情人士指，美國聯邦貿易委員會（FTC）和司法部正在調查抖音海外版——TikTok是否履行2019年達成的保護兒童私隱協議。

報道引述馬薩諸塞州科技政策小組的工作人員及另一位消息人士稱，FTC和司法部他們進行電話會議，討論有關TikTok違反上述協議的指控。

數碼民主中心（The Center for Digital Democracy）、無商業兒童運動組織及其他組織曾於5月向FTC表示，TikTok違反協議，沒有刪除13歲及以下兒童用戶的視頻與個人資料。

TikTok發言人強調，非常重視所有用戶的安全，為13歲及以下兒童的用戶提供有限服務體驗，並引入為年輕用戶設計的附加安全和隱私保護。

FTC與司法部拒絕置評。

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