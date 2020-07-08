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蒙牛半日升6.5%冠藍籌　瑞信升目標價4成

金融經濟 12:11 2020/07/08

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瑞信最新發表報告，將蒙牛評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價大幅上調42%，由28.2元升至40元。

蒙牛 （02319） 股價造好，半日升逾6%，報34.5元，成交額5.55億元，為半日表現最佳藍籌股。瑞信最新發表報告，將蒙牛評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價大幅上調42%，由28.2元升至40元，即較現價有近兩成潛在升幅。

蒙牛上周亦獲高盛上調評級至「買入」，目標價上調24%至35.6元。 高盛預期行業於今年第二季的銷售可有強勁復甦，整合亦會加快，且受到健康意識的影響，液態奶的消費料將提升。

其他乳業股表現反覆，H&H國際   （01112） 跌0.4%、澳優  （01717） 也轉跌0.4%，現代牧業 （01117） 則升不足1%。

中國飛鶴  （06186） 遭沽空機構殺人鯨資本（Blue Orac）狙擊，股價曾急跌8%，半日收復大部分失地，半日跌1.3%，報15.62元。

相關文章：

【沽空狙擊】中國飛鶴遭Blue Orca 狙擊為瑞幸、Wirecard翻版　股價曾倒升（第二版）

【乳業股強勢】乳業股有望繼續發力？　澳優首季純利按年增逾77%

MSCI公布季檢結果　港視入圍、中國新貴維達飈6%飛鶴漲3%

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香港股票 蒙牛乳業（02319）

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