美國展開退出世衛程序　明年7月6日生效

早前，美國總統特朗普（Donald Trump）多番質疑世界衛生組織（WHO）處理疫情手法，並揚言會退出，停止對世衛資助。據法新社報道，美國正式啟動退出世衛程序，預料於明年（2021年）生效。

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美國國務院及聯合國發言人證實，美國已向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）提出正式離開世衛通知，聯合國秘書長亦正檢視美國是否符合退出條件。聯合國發言人指，根據美國1984年加入世衛所設的條件，美國退出世衛須提早一年作通知，以及繼續履行財政義務。



美國總統特朗普曾批世衛處理疫情不當，又指美國每年向世衛支付約4.5億美元，但每年只支付4000萬美元的中國卻全面控制該組織。而美國亦曾多次要求世衛改革，但遭拒絕，因而決定中止與世衛的關係，並將資助世衛的資金，用於世界上其他有緊急需要的衛生組織。

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