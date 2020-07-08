  • 30°C
香港時間 : 2020708日 (三) 11:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國展開退出世衛程序　明年7月6日生效

環球政經 10:37 2020/07/08

分享：

早前，美國總統特朗普（Donald Trump）多番質疑世界衛生組織（WHO）處理疫情手法，並揚言會退出，停止對世衛資助。據法新社報道，美國正式啟動退出世衛程序，預料於明年（2021年）生效。

相關文章：美國停止資助世衛　特朗普：需審視世衛責任

相關文章：【新冠肺炎】世衛錄音檔外洩　官員對中國延誤通報感挫折

美國國務院及聯合國發言人證實，美國已向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）提出正式離開世衛通知，聯合國秘書長亦正檢視美國是否符合退出條件。聯合國發言人指，根據美國1984年加入世衛所設的條件，美國退出世衛須提早一年作通知，以及繼續履行財政義務。


美國總統特朗普曾批世衛處理疫情不當，又指美國每年向世衛支付約4.5億美元，但每年只支付4000萬美元的中國卻全面控制該組織。而美國亦曾多次要求世衛改革，但遭拒絕，因而決定中止與世衛的關係，並將資助世衛的資金，用於世界上其他有緊急需要的衛生組織。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

美國 聯合國 美國國務院 中國 秘書 特朗普 疫情 世界衞生組織

上一篇文章

港區國安法實施　專家：ESG投資者或撤出香港

下一篇文章

【港區國安法】傳美國曾提議損害香港聯滙制度　滙豐或成優先懲罰對象
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？