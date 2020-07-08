【趣話財經】劉熾平兩度減持騰訊　今次會唔會又早放左？

騰訊（00700）雖然近期升勢稍緩，不過仍然在歷史高位附近，令公司管理層都有啲畏高，公司執行董事兼總裁劉熾平分別於6月30日及7月3日減持手上股份，合共減持50萬股，平均價約在510元，持股比例由0.58%降至0.57%。

一般來說，公司高管減持是利淡信號，不過，市場對騰訊似乎信心十足，消息傳出後，騰訊今日開市只跌0.1%。

實際上，劉熾平之前已四次減持，主席馬化騰亦於上月初減持，不過今年騰訊仍然向上動力十足，公司將於今年8月12日公布半年業績，大行紛紛唱好，今次到美銀證券唱到見612元，到底劉熾平今次減持又會唔會早左出貨？

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