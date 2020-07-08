  • 30°C
香港時間 : 2020708日 (三) 10:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【趣話財經】劉熾平兩度減持騰訊　今次會唔會又早放左？

股樓投資 09:48 2020/07/08

分享：

騰訊（00700）雖然近期升勢稍緩，不過仍然在歷史高位附近，令公司管理層都有啲畏高，公司執行董事兼總裁劉熾平分別於6月30日及7月3日減持手上股份，合共減持50萬股，平均價約在510元，持股比例由0.58%降至0.57%。

一般來說，公司高管減持是利淡信號，不過，市場對騰訊似乎信心十足，消息傳出後，騰訊今日開市只跌0.1%。

實際上，劉熾平之前已四次減持，主席馬化騰亦於上月初減持，不過今年騰訊仍然向上動力十足，公司將於今年8月12日公布半年業績，大行紛紛唱好，今次到美銀證券唱到見612元，到底劉熾平今次減持又會唔會早左出貨？

 

 

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 謝克迪, CFA

騰訊 減持 馬化騰

上一篇文章

【港區國安法】傳美國曾提議損害香港聯滙制度　滙豐或成優先懲罰對象

下一篇文章

【港股開市】美國疫情未緩和　恒指26000點恐成阻力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國智庫：BNO港人移居帶來400億英鎊收益
英國智庫：BNO港人移居帶來400億英鎊收益
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答