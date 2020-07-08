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【華為5G】華為據報將大量轉移採用台企聯發科晶片

金融經濟 09:34 2020/07/08

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華為據報將大量轉移採用台企聯發科晶片。

台灣媒體報道，由於美國封殺華為（Huawei），令華為海思（Hisilicon）無法採用美國設備量產晶片，華為智慧型手機開始大量移轉採用台灣聯發科（MediaTek Inc）手機晶片。

台灣《工商時報》報道，2020年以來，華為已有7款智能手機採用聯發科的曦力4G晶片或天璣5G晶片，並且預期下半年即將推出的5G新機，亦會採用聯發科方案。

華為海思採用台積電5奈米生產的麒麟1020手機晶片可望搶在120天寬限期內出貨，足以因應2020年底850萬支至900萬支5G旗艦級手機Mate 40系列需求，但寬限期之後華為海思已無法量產任何自家設計晶片。

報道指，華為在去美化策略下，對高通手機晶片興趣不大，2021年將加速導入聯發科5G手機平台，預期會成為聯發科最大客戶。

聯發科昨日急升超過7%，收報618新台幣，市值僅次於台積電及鴻海，成為台股市值第3大企業。

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責任編輯：吳敏芳

台股 5G 台灣 華為 台積電 鴻海 智能手機 晶片

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