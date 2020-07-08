【港股開市】美國疫情未緩和　恒指26000點恐成阻力

美國疫情未見回落，加上歐盟預期歐元區經濟衰退程度較之前預期深，美股三大指數均報跌，跌幅達到0.9%至1.5%，其中納指在交易時段一度見歷史新高，惜最終未能守住升勢。

至於恒指牛熊證街貨在昨日初段殺熊後，牛熊比例返回59:41，牛證見資金明顯流入，重貨區在24900點至24921點，對應超過1000張期指。熊證重貨區則在26800點至26899點，增加476張期指至1244張，雙方均在近牛或近熊部署。

技術走勢方面，昨日港股高開低走，以接近全日低位收市，加上成交上升，沽壓甚強，26000點在數日間得而復失。雖然今早恒指高開102點重上26000點，不過短期未必能企穩，未來幾日或要再回試26000點關口。

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