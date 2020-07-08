【港股市況】滙豐跌逾2%拖累　恒指升幅收窄至不足百點未企穩牛熊綫（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約65點 道指期貨升54點（不斷更新）

投資者評估新冠肺炎疫情對經濟衝擊，儲局官員指疫情重燃可能威脅復甦步伐，道指跌396點。港股若足ADR走勢，恒生指數料低開約68，恒指料開報25907點。

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【09：53】中芯國際 （00981） 昨破頂倒跌後，股價今早反彈3%，高見38.45元。

【09：48】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見37.6元。報道指華府尋找方法懲罰總部設在香港的銀行，特別是滙豐，而蓬佩奧上月亦點名批評，滙豐亞太區行政總裁王冬勝支持港區國安法。

除滙豐外，恒生 （00011） 跌0.8%；渣打 （02888） 跌1.6%；中銀香港 （02388） 跌0.8%。

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【09：44】恒指升勢回順，最新升約155點，報26130點。

【09：42】華寶國際 （00336） 連日炒上，股價今早再升逾2成，破頂高見8.9元，華寶國際連升7日累升1.8倍。

【09：35】騰訊 （00700） 升逾2%，高見531.5元再創上市新高。

【09：36】錦欣生殖 （01951） 逆市跌逾6%，低見11.04元，成交28.9億元。

【09：35】騰訊 （00700） 升幅擴大至2.5%，高見530元。

【09：33】恒指升約300點，升至26275點，重上250天綫（26081點）。

【09：31】騰訊 （00700） 低開倒升逾1%，未受總裁劉熾平再減持消息影響。據聯交所股權披露，劉熾平在6月30日、7月3日合共減持50萬股，共涉資約2.5億元。

騰訊總裁劉熾平再減持 套現2.5億

【09：31】大市早段升幅擴大至逾200點，恒指升233點，報26209點。

【09：30】港鐵 （00066） 跌1.1%，低見41.7元。港鐵發盈警，預期截至今年6月底止半年，公司股東應佔淨虧損將錄得約4億元，去年同期公司股東應佔淨利潤為55億元。

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【09：28】九毛九 （09922） 低開0.3%，開報13.4元。九毛九發盈警，指上半年收入料按年跌23%，純利更將由「賺變蝕」。

【太二酸菜魚】九毛九發盈警 上半年盈轉虧

【09：27】比亞迪 （01211） 低開近0.4%，開報71元。比亞迪6月份汽車總銷量為33725部，按年跌12.9%。其中，新能源汽車銷量為14165部，按年跌46.7%。

【汽車股】比亞迪6月銷量跌13% 新能源車挫47%

【09：26】中移動 （00941） 高開1.1%，開報57元；港交所 （00388） 高開0.6%，開報350元；友邦 （01299） 高開0.1%，開報76.7元。

【09：24】今日共有2隻新股首掛，海普瑞 （09989） 開報18.46元，較招股價18.4元高0.3%；MBV （01957） 開報0.435元，較招股價0.8元低45.6%。

【09：20】恒指高開102點，開報26078點，重上26000點水平。騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 逆市偏軟。騰訊低開0.1%，開報515.5元；滙豐低開0.4%，開報38.5元。

【09：16】人民幣中間價報7.0207，上調103點子。

【09：13】即月期指開報26105點，升135點或0.5%。

【09：05】人行今日不開展逆回購操作，實現零投放零回籠。

【08：55】恒指黑期升約65點，報26024點；道指期貨升54點，報25824點。

【08：50】美國總統特朗普稱，正考慮禁用抖音海外版——TikTok，作為報復中國處理新冠肺炎的其中一個可能方法。

【TikTok】特朗普︰正考慮禁用TikTok 報復中國處理新冠肺炎方法

【08：30】彭博報道，美國政府考慮就港區國安法懲罰中國的選項，美國總統特朗普的一些高級顧問有考慮削弱香港聯繫滙率制度的想法，可能通過限制香港銀行購買美元的能力來實施，不過建議尚未提升到白宮的更高決策層面。

【港區國安法】特朗普顧問有考慮削弱聯繫滙率制度的想法

【07：55】亞盛醫藥集團 （06855） 公布配售1500萬股股份，相當經擴大已發行股本6.7%，亞盛醫藥每股配售價46.8元，較上日收市價50.3元折讓約7%。

【配股潮】亞盛醫藥折讓7%配售1500萬股 籌6.9億元

【07：30】道指跌396點，報25890點；標指跌34點，報3145點；納指跌89點，報10343點，納指即市曾破頂升見10518點。港股ADR收報25907點，跌68點或0.3%；恒指夜期收報26072點，升102點，高水96點，成交21,765張。

道指跌396點港股ADR跌68點 金價升穿1800美元

【06：30】金管局今晨在美股收市後披露，承接2.83億美元沽盤，即注資21.93億港元，銀行體系結餘預計在周四（9日）將會增至1,491.26億元。

【港滙強方兌換保證】金管局再注資21.93億港元 一文看清金管局接美元

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責任編輯︰梁浩碩