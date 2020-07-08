▲ 【港股市況】恒指黑期升約65點 道指期貨升54點（不斷更新）

投資者評估新冠肺炎疫情對經濟衝擊，儲局官員指疫情重燃可能威脅復甦步伐，道指跌396點。港股若足ADR走勢，恒生指數料低開約68，恒指料開報25907點。

【MPF】上半年強積金虧損1.94% 富達：對下半年強積金表現審慎樂觀

【09：16】人民幣中間價報7.0207，上調103點子。

【09：13】即月期指開報26105點，升135點或0.5%。

【09：05】人行今日不開展逆回購操作，實現零投放零回籠。

【08：55】恒指黑期升約65點，報26024點；道指期貨升54點，報25824點。

【08：50】美國總統特朗普稱，正考慮禁用抖音海外版——TikTok，作為報復中國處理新冠肺炎的其中一個可能方法。

【TikTok】特朗普︰正考慮禁用TikTok 報復中國處理新冠肺炎方法

【08：30】彭博報道，美國政府考慮就港區國安法懲罰中國的選項，美國總統特朗普的一些高級顧問有考慮削弱香港聯繫滙率制度的想法，可能通過限制香港銀行購買美元的能力來實施，不過建議尚未提升到白宮的更高決策層面。

【港區國安法】特朗普顧問有考慮削弱聯繫滙率制度的想法

【07：55】亞盛醫藥集團 （06855） 公布配售1500萬股股份，相當經擴大已發行股本6.7%，亞盛醫藥每股配售價46.8元，較上日收市價50.3元折讓約7%。

【配股潮】亞盛醫藥折讓7%配售1500萬股 籌6.9億元

【07：30】道指跌396點，報25890點；標指跌34點，報3145點；納指跌89點，報10343點，納指即市曾破頂升見10518點。港股ADR收報25907點，跌68點或0.3%；恒指夜期收報26072點，升102點，高水96點，成交21,765張。

道指跌396點港股ADR跌68點 金價升穿1800美元

【06：30】金管局今晨在美股收市後披露，承接2.83億美元沽盤，即注資21.93億港元，銀行體系結餘預計在周四（9日）將會增至1,491.26億元。

【港滙強方兌換保證】金管局再注資21.93億港元 一文看清金管局接美元

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責任編輯︰梁浩碩