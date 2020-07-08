【恒指夜期】金價9年高　道指微彈恒指夜期升88點（附騰訊阿里ADR價，不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約65點 道指期貨升54點（不斷更新）

科網狂潮再起動，ATMX齊齊大爆發，恒指短暫整固一日後，即時再度向上，意味後市方向料仍偏佳。按黃金比率計，假設恒指能企穩26100點水平，下關可上望27200點水平。恒指夜期早段未見方向，今晚繼續留意美國股市表現，若外圍氣氛向好，後市有望再彈。

ADR最新報價 股份 最新報(美元) 折算港元 與港比較 騰訊ADR 543.9 543 +0.2% 阿里巴巴ADR 247.96 240.21 +1% 網易ADR 452.62 140.31 -0.1% 京東ADR 248.7 247.6 +0.4% 滙豐ADR 24.04 37.26 +0.7%

【22：15】現貨金價高見1827.1美元，創近9年高，新報報1822.6美元，大升13.4美元或0.7%。

【21：30】美股三大指數早段上升，道指彈逾60點；恒指夜期則報26150點，升88點，高水21點。

【20：55】恒指夜期報26072點，升10點，低水57點。

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【19：54】夜期報26104點，升42點，低水25點。

【19：00】恒指夜期未見大方向，報26070點，彈8點，低水59點。

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【17：15】恒指夜期開報26039點，初段報25996點，跌66點或近0.3%，低水133點。

【16：14】滙豐 （00005） 拖累大市升勢，股價跌4.3%，收報37元全日低位。

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投資者評估新冠肺炎疫情對經濟衝擊，儲局官員指疫情重燃可能威脅復甦步伐，道指隔晚跌396點。恒指今早高開102點，開報26078點，早段曾升約300點，惟受重磅藍籌股滙豐 （00005） 拖累，大市一度倒跌。其後，港股於騰訊 （00700） 領升下，恒指收報26129點，升153點，重上26000點及250天牛熊分界綫。

【16：10】ATMX多股破頂，騰訊 （00700） 升近半成高見546.5元、美團 （03690） 升8%挑戰200大關；小米 （01810） 升近9%重上16元。恒指收報26129點，升153點收企牛熊綫之上；國指收報10748點，升147點。主板成交1962億元。

【16：00】恒指U盤前升167點，報26143點。

【15：48】騰訊 （00700） 尾市再破高位，見546.5元升近6%，恒指升約200點。

【15：40】港股尾市升約130點，於26100點水平。

【15：25】小米 （01810） 升逾8%，破頂重上16元水平。Redmi紅米手機宣布Redmi K30系列國內銷量突破300萬台。

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【15：18】美團點評 （03690） 股價升逾7%高見199.3元，挑戰200元大關。

【15：09】恒指升幅再度收窄至60點，滙豐 （00005） 跌4%，低見37.1元。

【15：07】滙豐 （00005） 跌3.8%，低見37.15元續試今日低位。

【15：00】上證收升約1.7%，續刷2018年初以來新高，深證升約1.8%，創業板指升約2.3%。

【14：58】美團點評 （03690） 再發力，升6.5%，高見197.3元再創新高。

【14：43】恒指升幅擴大至近200點，報26159點，單是騰訊 （00700） ，已貢獻大市約150點升幅。

【14：31】金山軟件 （03888） 愈升愈有，股價升近1成，破頂高見42.2元。

【14：28】港大零售 （01255） 午後飈升逾7成，高見2.97元，成交1234萬元。

【14：27】國壽 （02628） 升幅擴至7%，高見20.7元；平保 （02318） 升近3%，高見89.75元。中國太平 （00966） 升6%；太保 （02601） 升逾4%。

【13：51】電子煙巨頭思摩爾國際 （06969） 周五上市前，影子股中煙 （06055） 升逾7%，高見19.9元。

【13：46】本港銀行股午後走勢續向下，除滙豐 （00005） 跌逾3%；渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 跌2.4%；恒生 （00011） 跌1.7%；東亞 （00023） 跌0.2%。

【13：32】金山軟件 （03888） 股價升逾6%，破頂高見41.65元。

【13：30】恒指升幅收窄至約50點，至26000點水平。滙豐 （00005） 午後跌幅擴大至3.5%，低見37.25元。

【13：24】券商股反彈，中信証券 （06030） 升3%；海通證券 （06837） 升逾2%；光大證券 （06178） 升7%。

【13：18】滙豐 （00005） 午後再跌3%，低見37.4元。

【13：12】新經濟股強勁，除騰訊 （00700） 升半成創新高外，美團 （03690） 升近半成，高見194.8元創新高；小米 （01810） 升近7%，破頂高見15.86元。

【13：10】中國飛鶴 （06186） 升幅擴至逾7%，破頂高見17元。

【13：07】騰訊 （00700） 午後升半成，高見543.5元，帶領大市升約150點，報26127點。

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【13：06】港交所 （00388） 升2.8%，高見357.6元。

【13：05】恒指升逾百點，試26100點水平。

【13：04】騰訊 （00700） 股價午後再上，升4.3%，高見538.5元創新高。

【13：02】中國飛鶴 （06186） 轉升半成，升穿今早高位，高見16.66元。

【13：00】恒指午後初段升約30點，企26000點水平。

【13：00】中國飛鶴 （06186） 午後股價轉升1.4%，報16.04元。中國飛鶴中午發盈喜，截至6月底止，預計半年收入將大幅增長超過40%，同時回應Blue Orca報告稱，這是Blue Orca的意見，未必與股東的利益一致；亦可能蓄意打擊對公司及管理層的信心，並損害公司的聲譽。

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【12：00】恒指黑期於港股中午休市時段升約60點，報26020點，道指期貨轉跌9點，報25761點。

【12：00】恒指半日升87點，中午收報26063點。國指半日升121點，中午收報10722點。主板成交收窄至995億元。新經濟股造好，騰訊 （00700） 升3.8%，中午收報535.5元；美團升4.5%，中午收報193.4元，齊創新高。小米 （01810） 破頂升6.2%，中午收報15.7元。滙豐 （00005） 逆市跌2.7%，中午收報37.6元。

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【11：51】美團 （03690） 升半成，破頂高見194.8元創新高。

【11：47】騰訊 （00700） 中午收市再拉升，升4.2%，高見537.5元再創新高，市值增至51300億元再超越阿里巴巴 （09988） 。

【11：44】中芯國際 （00981） 升幅擴至逾8%，高見39.8元。

【11：40】港股中午收市前升幅收窄至約90點，報26065點，仍未企穩250天綫。

【11：31】內地股市向好，上證半日升0.7%；深證升近0.8%；創業板指升1.2%。

【11：26】ATMX造好，阿里巴巴 （09988） 升1.5%，高見235.8元；騰訊 （00700） 升逾3%；美團 （03690） 亦升3.8%，高見192.4元；小米 （01810） 升4.3%，高見15.48元。

【11：20】金價突破1800美元，山東黃金 （01787） 抽升1成，破頂高見19.88元。

【11：12】騰訊 （00700） 升幅擴至3.7%，高見535元創新高。恒指升約175點，報26150點。

【11：02】內險股再上，國壽 （02628） 升逾3%，高見20.3元；平保 （02318） 升逾2%，高見89.65元。另外，財險 （02328） 升逾1%；太保 （02601） 升逾2%；新華保險 （01336） 升逾4%。

【10：49】碧桂園服務 （06098） 破頂高見40.7元後，股價倒跌逾1%，低見38.8元，最新報39.6元，跌1.3%。

【10：47】恒指升約120點，報26097點，於250天綫上水平爭持。

【10：43】蒙牛 （02319） 升幅擴大至8.5%，破頂高見35.25元。

【10：38】騰訊 （00700） 升逾2%帶領下，恒指升約75點，報26050點。

【10：31】網易 （09999） 升1.6%，破頂高見138.8元；京東 （09618） 跌1.7%，低見236.6元。

【10：28】平安好醫生 （01833） 升4.5%，破頂高見128.4元；阿里健康 （00241） 升4.2%，高見24元。

【10：25】金價升穿1800美元水平，招金 （01818） 升逾3%，高見9.91元；中國黃金 （02099） 升半成，高見5.25元；SPDR金ETF （02840） 升0.5%，破頂高見1308.5元。

【10：23】沽空機構BLUE ORCA狙擊中國飛鶴 （06186） ，中國飛鶴突跌逾半成，低見14.48元。

【10：16】疫情反彈，濠賭股受累，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌0.9%；金沙 （01928） 跌0.8%。

【10：15】恒指升約35點，再上26000點水平。

【10：13】本港新冠肺炎疫情反彈，地產股續軟，恒地 （00012） 跌0.7%；新地 （00016） 跌1.5%；新世界 （02909） 跌0.8%；信置 （00083） 跌2.3%；長實 （01113） 跌0.1%。

【10：07】蒙牛 （02319） 股價升逾6%，破頂高見34.5元，瑞信將蒙牛評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價大幅上調42%至40元。

蒙牛升逾6% 瑞信升評級至「跑贏大市」升目標價4成

【10：07】港股反覆，恒指倒跌百點後再轉升約10點，再試26000點水平。

【10：06】滬深兩市成交額突破5000億元人民幣。

【10：04】中國疏浚環保 （00871） 飈升1倍，高見0.088元，成交110萬元。

【10：02】滙豐 （00005） 跌幅擴大至3.1%，低見37.45元，個股拉低大市近70點。恒指最新報25874點，跌101點。

【10：00】恒指倒跌約60點，跌至25900點水平。

【09：58】港股升約300點後倒跌，恒指跌約10點，失守26000點。

【09：57】大市升幅收窄至約20點，於26000點水平爭持。

【09：55】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 升逾2%，曾破頂高見531.5元；美團 （03690） 升1.7%，高見189.7元；小米 （01810） 升逾4%，高見15.48元。

【09：53】中芯國際 （00981） 昨破頂倒跌後，股價今早反彈3%，高見38.45元。

【09：48】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見37.6元。報道指華府尋找方法懲罰總部設在香港的銀行，特別是滙豐，而蓬佩奧上月亦點名批評，滙豐亞太區行政總裁王冬勝支持港區國安法。

除滙豐外，恒生 （00011） 跌0.8%；渣打 （02888） 跌1.6%；中銀香港 （02388） 跌0.8%。

【港區國安法】特朗普顧問有考慮削弱聯繫滙率制度的想法

【09：44】恒指升勢回順，最新升約155點，報26130點。

【09：42】華寶國際 （00336） 連日炒上，股價今早再升逾2成，破頂高見8.9元，華寶國際連升7日累升1.8倍。

【09：35】騰訊 （00700） 升逾2%，高見531.5元再創上市新高。

【09：36】錦欣生殖 （01951） 逆市跌逾6%，低見11.04元，成交28.9億元。

【09：35】騰訊 （00700） 升幅擴大至2.5%，高見530元。

【09：33】恒指升約300點，升至26275點，重上250天綫（26081點）。

【09：31】騰訊 （00700） 低開倒升逾1%，未受總裁劉熾平再減持消息影響。據聯交所股權披露，劉熾平在6月30日、7月3日合共減持50萬股，共涉資約2.5億元。

騰訊總裁劉熾平再減持 套現2.5億

【09：31】大市早段升幅擴大至逾200點，恒指升233點，報26209點。

【09：30】港鐵 （00066） 跌1.1%，低見41.7元。港鐵發盈警，預期截至今年6月底止半年，公司股東應佔淨虧損將錄得約4億元，去年同期公司股東應佔淨利潤為55億元。

【港鐵盈警】港鐵料半年業績由賺55億轉蝕4億

【09：28】九毛九 （09922） 低開0.3%，開報13.4元。九毛九發盈警，指上半年收入料按年跌23%，純利更將由「賺變蝕」。

【太二酸菜魚】九毛九發盈警 上半年盈轉虧

【09：27】比亞迪 （01211） 低開近0.4%，開報71元。比亞迪6月份汽車總銷量為33725部，按年跌12.9%。其中，新能源汽車銷量為14165部，按年跌46.7%。

【汽車股】比亞迪6月銷量跌13% 新能源車挫47%

【09：26】中移動 （00941） 高開1.1%，開報57元；港交所 （00388） 高開0.6%，開報350元；友邦 （01299） 高開0.1%，開報76.7元。

【09：24】今日共有2隻新股首掛，海普瑞 （09989） 開報18.46元，較招股價18.4元高0.3%；MBV （01957） 開報0.435元，較招股價0.8元低45.6%。

【09：20】恒指高開102點，開報26078點，重上26000點水平。騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 逆市偏軟。騰訊低開0.1%，開報515.5元；滙豐低開0.4%，開報38.5元。

【09：16】人民幣中間價報7.0207，上調103點子。

【09：13】即月期指開報26105點，升135點或0.5%。

【09：05】人行今日不開展逆回購操作，實現零投放零回籠。

【08：55】恒指黑期升約65點，報26024點；道指期貨升54點，報25824點。

【08：50】美國總統特朗普稱，正考慮禁用抖音海外版——TikTok，作為報復中國處理新冠肺炎的其中一個可能方法。

【TikTok】特朗普︰正考慮禁用TikTok 報復中國處理新冠肺炎方法

【08：30】彭博報道，美國政府考慮就港區國安法懲罰中國的選項，美國總統特朗普的一些高級顧問有考慮削弱香港聯繫滙率制度的想法，可能通過限制香港銀行購買美元的能力來實施，不過建議尚未提升到白宮的更高決策層面。

【港區國安法】特朗普顧問有考慮削弱聯繫滙率制度的想法

【07：55】亞盛醫藥集團 （06855） 公布配售1500萬股股份，相當經擴大已發行股本6.7%，亞盛醫藥每股配售價46.8元，較上日收市價50.3元折讓約7%。

【配股潮】亞盛醫藥折讓7%配售1500萬股 籌6.9億元

【07：30】道指跌396點，報25890點；標指跌34點，報3145點；納指跌89點，報10343點，納指即市曾破頂升見10518點。港股ADR收報25907點，跌68點或0.3%；恒指夜期收報26072點，升102點，高水96點，成交21,765張。

道指跌396點港股ADR跌68點 金價升穿1800美元

【06：30】金管局今晨在美股收市後披露，承接2.83億美元沽盤，即注資21.93億港元，銀行體系結餘預計在周四（9日）將會增至1,491.26億元。

【港滙強方兌換保證】金管局再注資21.93億港元 一文看清金管局接美元

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責任編輯︰梁浩碩