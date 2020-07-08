特朗普顧問擬衝擊聯滙　港滙續強方 滙豐急挫4.3%（第二版）

▲ 【港區國安法】特朗普顧問有考慮削弱聯繫滙率制度的想法

港區國安法上周推出，彭博報道，美國政府考慮就港區國安法懲罰中國的選項，美國總統特朗普的一些高級顧問有考慮削弱香港聯繫滙率制度的想法。惟削弱即等同衝擊聯滙制度，港滙仍處7.75至7.7501強方兌換水平，不過，銀行股投資者則顯得憂慮，三大發鈔行齊跌，滙豐 （00005） 收市急挫4.3%，渣打 （02888） 跌3.5%，中銀 （02388） 僅跌1.4%。

報道引述知情者表示，打擊香港聯繫匯率制度的想法，可能通過限制香港銀行購買美元的能力來實施。不過，相關想法只在美國國務卿蓬佩奧 （Michael Pompeo） 顧問的廣泛討論中曾被提出，但未提升到白宮的更高決策層面。

知情者表示，提議面臨政府內其他人士的強烈反對，擔心此舉只會傷害香港銀行和美國，而非中國。

報道又引述另一位知情者表示，攻擊聯繫滙率制度的想法，在目前正討論的可能懲罰方案中，並非首選方案，位於較低行列，可能方案包括取消美國與香港的引渡條約，以及終止與香港警方的合作。

知情人士稱，華府首要任務一直是尋找方法懲罰總部設在香港的銀行，特別是滙豐 （00005） ，而蓬佩奧上月亦點名批評，滙豐亞太區行政總裁王冬勝支持港區國安法。

【港滙強方兌換保證】金管局再注資21.93億港元 一文看清金管局接美元

【聯繫滙率】金管局余偉文：低息環境 更容易捍衞聯繫滙率（第二版）

【聯繫滙率】任志剛：沽空港元賭聯滙失敗 肯定損手離場