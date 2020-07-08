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道指跌396點港股ADR跌68點　金價升穿1800美元

金融經濟 07:39 2020/07/08

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道指跌396點港股ADR跌68點　金價升穿1800美元

道指跌396點
投資者評估新冠肺炎疫情對經濟衝擊，儲局官員指疫情重燃可能威脅復甦步伐，道指跌396點，報25890點；標指跌34點，報3145點；納指跌89點，報10343點，納指即市曾破頂升見10518點。

港股ADR跌68點
港股ADR收報25907點，跌68點或0.3%；恒指夜期收報26072點，升102點，高水96點，成交21,765張。

原油價格窄幅上落
美國能源資訊署下調全球原油及成品油供應量預測，惟市場憂慮疫情，原油價格續窄幅上落，紐約期油收報40.62美元，跌1美仙；布蘭特期油收報43.08美元，跌2美仙。

美滙指數升近0.3%
避險需求提升，美滙指數止跌回升，報96.97，升近0.3%。歐元兌美元報1.1275；美元兌日圓報107.6。

美國10年期債息報0.64厘。

紐約期金升0.9%破1800美元
資金流入金市避險，紐約期金升穿1800美元，收報1809.9美元，升16.4美元或0.9%。現貨金於1808美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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