【美股收市】憂疫情遏科技股 道指回吐396點失26000關

美股三大指數急跌，投資者評估新冠肺炎疫情對經濟衝擊，加上白宮一名助理表示，特朗普政府想為新一個財政刺激方案的規模設定上限，拖累道指收市挫近400點失守26000關。儲局官員指疫情重燃可能威脅美國復甦的步伐，大市午後沽壓加劇，納指早段曾再創即市新高後亦無以為繼，美債價升息跌，10年期債息跌逾4點子。

標指和納指連升5日後，科網股走勢反覆，美國的新冠肺炎病例持續反彈，拖累航空股等疫後復甦概念股的表現，美股周二開市向下，道指尾市跌幅擴大至420點。

本港今晨4時（即收市），道指跌396點，報25890點；標指跌34點，報3145點；納指跌89點，報10343點，納指即市曾破頂升見10518點，大型科技股領漲，亞馬遜（美：AMZN）首次突破每股3,000美元，收市轉跌1.9%；網上串流媒體公司Netflix（美：NFLX）早段創新高，股價亦隨市況逆轉向下。

標指11個板塊僅必需消費品股升1%，其餘10個板塊下跌，能源股跌逾3%最傷，金融及工業股跌約2%；非必需消費品、房地產及資訊科技股跌1.7%、1.6%及1.1%。

亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic警告，新冠肺炎疫情再次擴散可能削弱信心，威脅美國復甦的步伐，因為企業和消費者都擱置計劃。

疫情重燃，打擊疫後復甦概念股，聯合航空（美：UAL）和美國航空（美：AAL）曾跌8%和6.6%；郵輪股Royal Caribbean（美：RCL）和Norwegian Cruise Line（美：NCLH）挫最多4.7%和5.3%。

多隻藥業股獲美國政府「加速行動」撥款，支持盡快開發新冠肺炎疫苗，其中Novavax（美：NVAX）獲發16億美元，股價曾勁彈逾40%。

港區國安法引發社交和通訊應用程式表態，暫停按港府要求提交用戶數據，可能令相關科網股成為中美角力的新磨心，股價開市向下，午市轉穩，Facebook（美：FB）、Twitter（美：TWTR）尾市升1%和1.8%。

媒體報道指沃爾瑪（美︰WMT）將在7月推出沃爾瑪+會員項目，與亞馬遜競爭。沃爾瑪+年費將為98美元，包括食品雜貨和普通商品的當日送達等額外費用，消息刺激沃爾瑪股價尾市升逾6%。

Tesla（美：TSLA）繼續成為市場一大焦點，過去5日累升超過40%，且升勢未停，股價昨早段升穿1,400美元，高見1,429.5美元，其後轉趨反覆。

美元靠穩，美滙指數徘徊97水平，尾市升0.2%，報96.96；日圓跌0.2%，報107.56兌1美元，每百日圓兌7.2053港元。

金價反覆，現貨金倒升0.7%，報1,797.21美元。疫情亦令市場憂慮原油需求下降，紐約期油和布蘭特期油曾跌1.8%和1.5%，低見39.9及42.46美元。