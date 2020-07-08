【新股IPO】又一隻醫藥股準備來上市 泰格醫藥傳集資10億至15億美元

盡管今日兩隻新股首日表現「破底」收場，不過亦無礙其他公司排住隊等上市。市傳中國綜合生物製藥研發服務提供商泰格醫藥，將於下周四（16日）進行上市聆訊；計劃集資約10億至15億美元（約78億至115億港元） ，美銀、海通國際、中信里昂、中金為聯席保薦人。

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泰格醫藥是國內領先的臨床合同研究組織（CRO），專注於為醫藥產品研發提供I-IV期臨床試驗、數據管理與生物統計、注冊申報等全方位服務。目前泰格醫藥已在深交所上市，市值已經高達738億元（人民幣，下同）。

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據初步招股文件，該公司2019年利潤9.74億元，按年增長48.78%；收入按年上升21.9%至28.03億元；研發開支1.24億元，按年增加40.92%。今年首季未經審核的股東應佔淨利潤為2.29億至2.73億元不等，按年增加約58至88%。

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