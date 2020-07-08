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【新股IPO】咁進取？呢兩隻新股以上限定價

股樓投資 15:38 2020/07/08

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新股似有見頂迹象，今日掛牌的兩隻新股海普瑞（09989）及MBV(01957)暫時均跌穿了招股價。不過新股仍陸續有來，消息指，綫上遊戲開發商祖龍娛樂(新上市編號：09990)計劃以招股價範圍上限11.6元定價，擬發售1.87億股，集資21.7億元。該股招股價範圍為9.8至11.6元，料在7月15日掛牌上市，獨家保薦人為中金。

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騰訊為祖龍娛樂第三大股東，持股17.51%股權；最大股東為公司董事長兼首席執行官李青，擁有股46.39%股權，第二大股東為深圳上市的完美世界，持股23.1%。

此外，華夏視聽教育集團 （新上市編號：01981）亦 以上限3.1元定價，集資12.4億元。其招股價介紹2.86元至3.1元，發售4億股，集資11.44億至12.4億元；7月15日掛牌。

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撰文 : 張以正

祖龍娛樂（09990） 香港交易及結算所有限公司 香港股票 IPO

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