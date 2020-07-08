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【新股IPO】（不斷更新！）海普瑞首日掛牌股價「破底」　投資者一手帳面蝕370元

股樓投資 12:32 2020/07/08

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海普瑞藥業（09989）今日掛牌，股價表現失色，雖今早曾輕微高開，高見18.68元，但最多亦只較招股價升1.5%；無力再上且出現沽壓，一度挫近半成至17.5元；中午收報18.02元，較招股價跌2.1%。不過，下午股價跌勢加劇，最終收市報17.66元，較招股價18.4元跌4%，成交1.03億股，涉資18.73億元；每手500股計，帳面蝕370元。

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該股集資淨額為38.1億元，公開發售部分超額認購68.21倍，一手中籤率40%，抽10手穩獲一手。

海普瑞引入5名基石投資者，認購額共1.1億美元，當中包括多隻醫藥股的基投OribMed Funds、AVICT、歐萬達基金（Ovata Capital）、3W和Anlan Funds。

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撰文 : 張以正

香港股票 海普瑞（深：002399） 海普瑞（09989）
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