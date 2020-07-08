【新股IPO】（不斷更新！）海普瑞首日掛牌 午市較招股價跌2.1%

海普瑞藥業（09989）今日掛牌，股價表現失色，雖今早曾輕微高開，高見18.68元，但最多亦只較招股價升1.5%；無力再上且出現沽壓，一度挫近半成至17.5元；中午收報18.02元，較招股價跌2.1%。

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該股集資淨額為38.1億元，公開發售部分超額認購68.21倍，一手中籤率40%，抽10手穩獲一手。

海普瑞引入5名基石投資者，認購額共1.1億美元，當中包括多隻醫藥股的基投OribMed Funds、AVICT、歐萬達基金（Ovata Capital）、3W和Anlan Funds。

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