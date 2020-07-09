【尚品亭@iM網欄】香港四大奶茶德如重生 一杯傳奇港式奶茶的承傳

筆者前幾期主要和讀者探討了咖啡相關的經濟課題。今期轉個口味，談一談港式奶茶。

港式奶茶的原材料是錫蘭紅茶和淡奶。捷榮是全港乃至大灣區最大的錫蘭紅茶進口商，每年使用捷榮紅茶製作的奶茶有上億杯。

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筆者今期帶大家去探訪一位友人，訪尋香港四大奶茶王之一—德如的承傳的故事。

這位友人曾是捷榮研發團隊的成員，現在是曾被CNN評為香港四大奶茶王的德如茶餐廳新老闆—Wyman。

▲ 筆者與德如新老闆Wyman細味傳統香港茶檔餐飲風味

老字號的結業與承傳

德如茶餐廳位於灣仔，以鐵皮大排檔起家，已開業65年。曾經被CNN選為香港四大奶茶之一。由於主理人人事已高，今年1月份宣告結業。

Wyman和拍檔得知後，他們不希望看到這間象徵了蘇家「獅子山精神」的老字號和港式餐飲文化的承傳在日新月異的社會中黯然消逝。雖然身處「疫境」，依然決心憑藉一己之力復活德如。Wyman的這份熱誠加上過去積累的港式奶茶衝調技術獲得了主理人的認可，便有了今天「重生」的德如。

筆者本次探訪Wyman，除了為年輕人能勇於嘗試，把握創業機會感到高興，也有幸見證到一間半個世紀的茶餐廳得到新一代的承傳。懷舊不殘舊，現在的德如，除了有懷舊風味之余，例如德如三寶(招牌家鄉炒飯，懷舊西多士、絲襪奶茶) 這樣的傳統風味，結合新管理人對整潔要求下全新演繹的德如。

▲ 德如三寶：招牌家鄉炒飯，懷舊西多士，絲襪奶茶

Wyman說，希望自己可以承傳下去，讓德如成為擁有百年歷史的港式茶餐廳。

跑道與目標

雖然Wyman選擇了和當時在捷榮不同的跑道，但是我們的整體方向，目標仍然是一致的。

捷榮是近90年歷史的本地企業，一直致力於弘揚港式餐飲文化。這是捷榮的堅持和恆毅力。帶著這份執著、熱情、責任，捷榮將港式餐飲文化的承傳從餐飲解決方案和人才輸出到整個餐飲行業，並不斷革新，由傳統企業走向系統化管理現代化企業。

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今天在Wyman身上，我也看到了這份執著和擔當。在香港有超過半個世紀歷史的企業不多，期待這些企業都能在新一代手上得以承傳下去。

▲ Wyman即場沖泡傳統港式絲襪奶茶

作者_鄔錦安簡介：數佬的我誤打誤撞進入啡茶領域，總算尚懂品味啡茶，一杯啡茶識天下，五湖四海下結識很多餐飲旅遊好友，不斷在左右腦思想衝擊下遊走達至左右逢源，快思慢想，希望能夠在文字中令到各位感受到品味生活，相約尚品亭！

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