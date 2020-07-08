【新股IPO】年內料將有4至6間中概股回歸 

中美博弈愈演愈烈，連帶一些在美國上市的中概股都要紛紛尋出路，研究回歸港股作第二上市，近期的新股潮也可說是由內地遊戲商巨頭網易，和電商京東（09618）先後於6月回港第二上市，將新股氣氛進一步推向高峰。羅兵咸永道預計下半年將有4至6間中概股回港上市。

相關文章 【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！

相關文章【新股IPO】抽新股最緊要識揀 今輪新股跑出板塊原來係....

市傳多隻中概股正研究，其中再鼎醫藥（美︰ZLAB）估計最快今年第四季掛牌，有望成為首間第二上市的生物 科技股；若以發行5%股份規模計算，公司計劃集資約3億美元（23.4億港元）。再鼎於2014年成立，是一家創新型生物製藥公司，截至去年底止全年，其收入按年大幅增加99倍，約1,298萬美元（約1億港元），主要來自藥物及電場治療系統的銷售。

相關文章 【新股IPO】（iM重溫）專訪永泰生物6978：首家獲CAR-T批文 被視行業黑馬（下）

相關文章 【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%

消息又指中通快遞正與銀行進行討論來港作第二上市的可能性，預期最快會於今年內成事，計劃集資10億至20億美元。中通快遞目前市值接近300億美元，相當於市值超過2,000億港元，倘來港第二上市成事，料有利進一步推高港股交投。此外，還盛傳中國數據中心運營商萬國數據及世紀互聯、在內地經營必勝客（Pizza Hut） 及肯德基餐飲連鎖店的百勝中國等都準備來港作第二上 市，擬集資高達20億美元（約156億港元）。

節錄自第663期《iMoney Wealth》新股追擊

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！