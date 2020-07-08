【新股IPO】抽新股最緊要識揀　今輪新股跑出板塊原來係佢....

近日多達逾20隻新股排隊登場，投資者定必已眼花撩亂。不過，盡管上半年新股來勢洶洶，集資額更超過去年同期的22%，錄得 875億元；但撇除過百億元大型招股項目，首6個月主板集資額僅6億元，按年跌45%。然而，近兩月遞交上市申請明顯增加，目前有170 宗申請。羅兵咸永道預計，港交所（00388）全年首次上市集資額2,285億元至2,585億元，上市公司數目達165 間，料下半年尚有3至5間集資額百億元以上公司來港上市，50億至 100億元集資額公司則有5至7間。

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現時的新股可謂是新經濟股的天下，雖然這段時間加入招股戰團 的新股包羅萬有，涉及電子煙、遊戲、金融等行業。其中被稱為「騰訊概念股」的祖龍娛樂（新上市編 號︰ 09990）上周接力招股，近日騰訊（00700）股價屢創新高，到底能否為該股加恃呢？市場就覺得，祖龍娛樂雖貴為中國手遊市場的領先開發商之一，主力製作移動MMORPG遊戲，開發手遊的往績不俗，且有不少成名作，但MMORPG遊戲生命周期短暫，需持續開發同樣具吸引力的手遊內容，才有望維持穩定增長，故不確定性較多。

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還有一點，就是過往挾住「騰訊概念股」上市的新股，表現各異，故投資者切勿只衝着騰訊而來，因遊戲行業較為波動，長遠必需看公司表現。相較之下，已有穩定業 務回報的網易（09999）就顯得更加吸引。

所謂零買當頭起，縱觀近期新股的超額認購反應，明顯是由生物科技板塊脫穎而出，看到歐康維視生物（新上市編號︰01477）和永泰生物（新上市編號︰06978）的招股反應可知一二。為甚麼大家會如此追捧生物科技股？或者跟剛掛牌的康基醫療及海吉亞醫療（06078）兩隻爆升股都有些關係。兩新股在6月29日掛牌齊齊逆市上升，康基醫療首日掛牌收市升近 99%，海吉亞則升近41%，分別一手帳面賺6,860元及1,500元。升勢凌厲，難怪在接力招股的生物科技股亦大受歡迎。

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既然預計下半年將有超過10間生物科技公司來港上市，投資者亦不妨多留意一些生物科技股走勢。歐康維視生物被視為另一隻黑馬，是內地眼科醫藥平台，致力於識別、開發和商業化同類首創或同類最佳的眼科療法。在不到3年的時間內，歐康維視生物已建立於戰略層面精心設計的全面、創新及經過驗證的眼科藥物組合。分析指，該股只發行約1.06億股，故街貨較少，意味上市後炒高的機會頗大，最樂觀估計其股價有望炒高一倍。最好的例子就是參照同樣是眼科、在2018年上市的希瑪眼科（03309），當年希瑪眼科上市一星期已累升約5.9倍；至今上市逾2年，截至周五（3日）其股價仍累升153%。

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除了生物科技板塊，還有一隻股份值得留意，這就是全球最大電子煙霧化設備製造商思摩爾 （新上市編號︰ 06969），此股何解會看高一綫呢？皆因挾着電子煙概念股的思摩爾，又可參照港股首個煙草股中煙香港（06055），股價曾一度急升4.8倍，難免會為投資者帶來遐想。

節錄自第663期《iMoney Wealth》新股追擊

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