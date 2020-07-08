【美股午市】憂美疫情道指跌逾180點 納指微升

美國疫情再見惡化，美股個別發展，標指和納指連升5日後，科網股走勢反覆，加上美國的新冠肺炎病例持續反彈，拖累航空股等疫後復甦概念股的表現，美股周二開市向下，道指一度挫239點。

本港今晨1時33分，道指跌186點，報26100點；標指跌9點，報3170點；納指升15點，報10449點。Stoxx歐洲600指數收市跌0.6%。

標指11個板塊7個下跌4個上升，金融及能源股跌逾1.6%最傷，工業及房地產板塊跌逾0.9%；必需消費品股逆市升1%最佳，通訊服務及資訊科技股亦升0.4%及0.1%。

疫情重燃，打擊疫後復甦概念股，航空及郵輪股有沽壓。多隻藥業股獲美國政府「加速行動」撥款，支持盡快開發新冠肺炎疫苗，其中Novavax（美︰NVAX）獲發16億美元，股價曾勁彈逾40%。

媒體報道指沃爾瑪（美︰WMT）將在7月推出沃爾瑪+會員項目，與亞馬遜競爭。沃爾瑪+年費將為98美元，包括食品雜貨和普通商品的當日送達等額外費用，消息刺激沃爾瑪股價午市升逾6%。

港區國安法引發多款社交和通訊應用程式表態，暫停按香港政府要求提交用戶數據，可能令相關科網股成為中美角力的新磨心，股價開市向下，午市轉穩，Facebook（美︰FB）、Twitter（美︰TWTR）分別升1.7%和2.8%。

Tesla（美︰TSLA）過去5日累升超過40%，且升勢未停，股價昨早段升穿1,400美元，高見1,429.5美元，其後轉趨反覆，午市暫升1.8%。

美元靠穩，美滙指數徘徊97水平，午市升0.1%，報96.84；歐元跌0.2%，報1.1292美元；日圓跌0.2%，報107.53兌1美元，每百日圓兌7.2075港元。

現貨金先跌後升，暫升0.7%，報1,796.51美元；10年債息曾跌2.6點子，低見0.6496厘。疫情亦令市場憂慮原油需求下降，油價偏軟，紐約期油和布蘭特期油曾跌1.8%和1.5%，低見39.9及42.46美元。