【美股戰報】三個月升1.5倍　Tesla「熊軍大將軍」投降

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）上周指要生產「沽空短褲」（short shorts）給沽空Tesla的投資者，話口未完，周日Tesla在綫商店便推出了一系列品牌服裝，當中便包括「沽空短褲」。

相關文章：【S3XY】Tesla推限量版「沽空短褲」 每條售價69.420美元

也難怪Elon Musk嘲笑一眾淡友，事關Tesla在過去三個月便上升了150%，現時股價便報1403美元，市值更早已超越豐田汽車，成為全球第一車企。就連長期看淡Tesla的「熊軍大將軍」巴克萊分析員Brian Johnson也決定投降，「我們仍認為由基本面來看，Tesla的確是高於估值，但在未來數周我也看不到任何原因會令其股價下跌。」他甚至估計直至第四季前，都不會出現負面數據。

Brian Johnson在去年5月曾將Tesla的目標價調低至150美元，當時Tesla股價在皇牌車款Model 3產能不及預期下，最低曾跌至188美元，Brian Johnson當時也擔心創辦人Elon Musk能否突破產能阻礙，而且面對極高的負債，認為Tesla前景危危乎。

相關文章: 【不能休息的男人】Elon Musk ：「我最憎放假！」

然而，Tesla第三季產能卻成功提升，當季產量已達96155輛，環比增幅達10.46%，只以三個季度便達到2018年的交車量。直到今年，Tesla在中國設廠後，Model 3佔中國電動車的市佔率已達16%，而且疫情未有影響銷情下，不斷推動股價上升。

大摩分析師Adam Jonas則繼續「大小通吃」，指正常情況的目標價為740元，最牛則看2070美元。他指，長期的擔憂仍然存在，但暫時看不到阻止Tesla股價上升的因素，他比較擔心Tesla於中國銷量的持續性，以及未來與Amazon、Google、蘋果等科技巨企在自動駕駛方面的競爭。