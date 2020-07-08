母企獲美國政府借錢援助　中國軍工股中航科工抽升21%成交4億（第二版）

▲ 外電報道，海航集團及中國央企中國航空工業集團的附屬公司均獲美國政府的援助貸款。

受疫情衝擊，美國政府向企業發放約5,214億美元（約4萬億港元）的貸款保就業，外電報道指，中資公司如 海航集團及中國央企 中國航空工業集團 的附屬公司亦獲得貸款 。海航及中國航空工業均不予置評。

據美國財政部發布的名單顯示，海航旗下的子公司HNA Group North America LLC和HNA Training Center NY LLC，分別從美國的薪酬保障計劃獲得35萬（約271萬港元）至100萬美元（約775萬港元）的貸款。

另外，中航科工 （02357） 、中國航空工業國際 （00232） 及幸福控股 （00260） 的母企中國航空工業集團持有的飛機引擎生產商Continental Aerospace Technologies亦獲得500萬（約3875萬港元）至1000萬美元（約7750萬港元）的資金。中國航空工業集團為中國從事航空工業研究、設計、製造的大型中央企業。

中航科工翌日急升21%，成交達4億元，中國航空工業國際升14%，幸福控股升8%。

薪酬保障計劃於今年初由美國小企業管理局（U.S. Small Business Administration）推出，目的在於幫助因疫情陷入困境的公司，能向員工支付工資。據該計劃的網站，截至周一（6日），美國小企業管理局已批約490萬美元的貸款。

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