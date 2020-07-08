  • 31°C
香港時間 : 2020708日 (三) 16:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

母企獲美國政府借錢援助　中國軍工股中航科工抽升21%成交4億（第二版）

金融經濟 16:02 2020/07/08

分享：

外電報道，海航集團及中國央企中國航空工業集團的附屬公司均獲美國政府的援助貸款。

受疫情衝擊，美國政府向企業發放約5,214億美元（約4萬億港元）的貸款保就業，外電報道指，中資公司如海航集團及中國央企中國航空工業集團的附屬公司亦獲得貸款。海航及中國航空工業均不予置評。

據美國財政部發布的名單顯示，海航旗下的子公司HNA Group North America LLC和HNA Training Center NY LLC，分別從美國的薪酬保障計劃獲得35萬（約271萬港元）至100萬美元（約775萬港元）的貸款。

另外，中航科工 （02357） 、中國航空工業國際 （00232） 及幸福控股 （00260） 的母企中國航空工業集團持有的飛機引擎生產商Continental Aerospace Technologies亦獲得500萬（約3875萬港元）至1000萬美元（約7750萬港元）的資金。中國航空工業集團為中國從事航空工業研究、設計、製造的大型中央企業。

中航科工翌日急升21%，成交達4億元，中國航空工業國際升14%，幸福控股升8%。

薪酬保障計劃於今年初由美國小企業管理局（U.S. Small Business Administration）推出，目的在於幫助因疫情陷入困境的公司，能向員工支付工資。據該計劃的網站，截至周一（6日），美國小企業管理局已批約490萬美元的貸款。

相關文章：【取代海航？】東方航空夥攜程等出資 於海南成立三亞國際航空

【海航危機】海航科技集團遭入稟追逾401萬元服務費

【海航危機】海航突擊開債權會通過延期　投資者狂掟「15海航債」（第二版）

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 經濟 中航科工（02357） 幸福控股（00260） 中國航空工業國際（00232） 航空 海南航空 美國財政部
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽
【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令
【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水
【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）