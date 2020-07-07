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【防疫抗疫基金】首宗防疫基金詐騙案　兩人圖以虛假文件騙取254萬資助

金融經濟 23:07 2020/07/07

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兩名男子涉嫌企圖以虛假文件，騙取第二輪「防疫抗疫基金」下的對美容院、按摩院及派對房間行業的資助。（資料圖片）

政府第二輪「防疫抗疫基金」資助陸續發放，並出現首宗防疫基金詐騙案。警方今日拘補2名男子，涉嫌以虛假文件，41次申請防疫抗疫基金，涉及金額共245萬元，初步相信兩人並無關係。

政府晚上約9時發稿，提及第二輪「防疫抗疫基金」下的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」正陸續發放，並已批出超過9,000宗申請，涉及約3.7億元資助。並透露過程中，把個別懷疑涉及詐騙的個案轉介警務處作適當跟進。

至晚上，警方召開記者會交代相關案情。商業罪案調查科督察劉嘉明表示，接獲防疫抗疫基金秘書處轉介，懷疑有人提交虛假資料，申請「零售業資助計劃」及「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，拘捕2名分別48歲姓唐及姓周男子，報稱從事保安員及無業。

調查發現2人申請的資助涉及41個業務，包括37個美容院業務及2個派對房間業務，並持有相關商業登記，但二人涉訛稱業務在資助定明期限前已開始營運。警方調查後，發現部份申請所列明地址並無有關業務、甚至並無出租，因而揭發案件。警方續指，目前調查仍在進行中，不排除更多人被捕。

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