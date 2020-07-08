【星股介紹】港交所得天獨厚　新交所有否還擊之力？

過去數年，港交所(00388)先後受惠於滬港通及深港通。適值中美角力推動一群中概股回流本港，以及港股交投大增，都把港交所股價推上近年新一個高峰。另一邊廂，一直在區內和港交所爭奪領導地位的新交所(星：S68)，在出現公司退市，以及未能吸引大型新股到當地上市之下，似乎仍未能動搖港交所在區內的地位。不過，若閣下有興趣投資新加坡股票，在該國同樣存壟斷地位新交所，仍是值得留意的一間企業。

先比較市值，目前新交所市值為87億新元，即約483億元，遠低於港交所的4,409億元。再比較今年來的股價表現，新交所年初至今跌7%，反觀港交所今年來已累升37%

再比較市場規模，截至5月，新交所上市公司數目為715間，遠低於港交所的2,482間。比較總市值，新交所為8,039億新元，即44,700億元，也低於港交所的339,847億元。日均交易金額方面，新交所為15億新元，即僅83億元，也遠低於港交所的1,147億元。

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上述數據反映，新交所規模仍遠遜於港交所。然而若計算盈利能力，則雙方仍接近。去年，新交所收入及盈利增長俱為7%，港交所則分別為3%及1%。股本回報率方面，新交所更達36%，港交所為22%。至於估值上，新交所市盈率和周息率分別是19倍及3.6厘，港交所市盈率則高達46倍，周息率為兩厘。兩者比較，新交所現階段顯然抵買。

撇除比較因素，新交所除面對公司退市潮，由明年2月起與轉和港交所合作的MSCI減少合作，都對其交投及收入前景有一定影響。不過，新交所上月宣布收購機構外匯平台Bidfx，相信有助加強其在全球外匯市場的影響下。

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