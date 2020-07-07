【太二酸菜魚】九毛九發盈警　上半年盈轉虧

▲ 九毛九及其他品牌的收入，上半年料分別減少約61%及24%

新冠肺炎疫情爆發之影響進一步顯現，以旗下酸菜魚食店「太二」聞名的九毛九 （09922） ，在聯交所發盈警，指今年上半年收入料按年跌23%，純利更將由「賺變蝕」。不過，九毛九同時強調，隨着部分門店恢復營業，門店經營表現亦「逐步改善」。

九毛九解釋，營運表現轉差，主要受新冠肺炎疫情影響，集團並指1月26日起，曾暫時停止所有門店（包括自營及特許經營門店）營業，並到3月18日才逐步恢復營業。

根據公告，九毛九及其他品牌的收入，料分別減少約61%及24%，不過太二期內收入卻按年增加25%；純利方面，九毛九未有透露虧損數字，僅說2019年同期錄得約1.2億元人民幣純利。

九毛九補充，為減輕疫情帶來的影響，上半年已實施多項節省成本措施，例如現已關閉客流較少的門店及停止在北京、 天津及武漢經營九毛九餐廳。集團又提醒，疫情的持續影響，或會影響旗下多個品牌新餐廳的開業時間，更謂鑑於疫情仍未完全控制，現無法準確估計疫情對業務營運所造成的「全部財務影響」。

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