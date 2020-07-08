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【派錢1萬】新地商場推3萬份獎賞　總值500萬

商業 09:00 2020/07/08

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新地3個商場推出超過3萬份總值500萬的豐富獎賞。（新地提供圖片）

政府陸續各市民派發1萬元，不少商場亦把握商機，推出各項優惠及推廣活動，刺激消費。新地旗下的MOKO新世紀廣場、新都會廣場以及YOHO MALL形點，則推出超過3萬份總值500萬的豐富獎賞，包括美食禮劵、現金購物禮券、卡通主題精品，以及高達$10,000商戶現金劵獎 。

【疫市營商】海港城消費換獎賞　最多可賺14,500元優惠券

有機會獲1萬元現金劵
顧客於該3大商場內消費滿指定金額，即可賺取一系列多重現金購物禮券，消費愈多，獎賞愈多；更有機會獲贈總值高達10,000元的豐富現金劵。

由即日起至7月26日，新地24個商場更聯手推出「萬元狂賞 全民共享」，包括「日日獎不停」及「周末賞HK$10,000」。於推廣期內消費達指定金額，即可獲得多重現金回贈，且賺取消費積分。逢周末及公眾假期更可參加「周末最高消費獎賞」，當日於參與商場累積最高消費額的顧客可獲贈高達10,000元指定商戶現金劵。 

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人氣卡通吸本地客
MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場以及元朗YOHO MALL形點亦有不同的卡通主題活動，配合各界推廣的本地好去處。顧客憑場內指定消費，即可換領暑期卡通主題限定禮品。

MOKO新世紀廣場：
由即日起至8月30日，「MOKO Jr. 玩具祭」有過百款卡通動漫產品如高達、DISNEY TSUM TSUM等等以會場限定價發售。

新地3個商場推出超過3萬份總值500萬的豐富獎賞。（新地提供圖片）

葵芳新都會廣場：
7月10日起，P助與粉紅兔兔及一班「萌」友登陸商場空中花園的都市農莊，商場中庭更有11呎高的巨型粉紅兔兔。

元朗YOHO MALL形點：
由即日起至8月31日，「百變小櫻」首度現身香港商場，設6大夢幻少女系打卡位。

【派錢1萬】零售+食肆　一文看清商場各優惠

責任編輯：葉泳珊

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