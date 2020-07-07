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【MPF】上半年強積金虧損1.94%　富達：對下半年強積金表現審慎樂觀

金融經濟 21:25 2020/07/07

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按基金評級機構公司晨星數據，香港強積金市場上半年整體錄1.94%虧損

受環球疫情影響，「打工仔」上半年強積金普遍受累，按基金評級機構公司晨星數據，香港強積金市場上半年整體錄1.94%虧損，反而較重防守性的香港債券基金類別及「預設投資」內的65歲後基金回報則較為理想，平均錄3.33%回報。基金公司富達表示，對下半年強積金表現審慎樂觀，但提醒政治因素或將重新左右市場方向。

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，各國政府推出大規模救市措施，而且近日部分經濟活動「解封」，帶動短期市場氣氛，故對全球股票市場下半年普遍持樂觀態度。

但他提醒，雖然內地經濟活動恢復、政府加大基建開支，以至資金持續流入將有利中國股票市場，但投資者不能忽視「中美磨擦升溫的影響」。

另外，根據晨星數據，上半年歐洲股票基金類別平均虧損12.5%，是表現最遜色的強積金類別。

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