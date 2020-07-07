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【美股早市】道指挫140點 標指一度收復跌幅 Tesla升穿1400美元

環球經濟金融 22:30 2020/07/07

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標指和納指連升5個交易日後，科網股升勢暫止，加上美國的新冠肺炎病例持續反彈，拖累航空股等疫後復甦概念股的表現，美股周二開市向下，道指曾挫239點。但在蘋果和微軟升逾1%的支持下，標指一度收復全數20點跌幅，其後再次微跌。電動車品牌特斯拉（Tesla）未受大市影響，升穿1400美元水平。

疫情重燃，打擊疫後復甦概念股，聯合航空（United Airlines，美：UAL）和美國航空（American Airlines，美：AAL）分別跌6.4%和5.6%；郵輪股Royal Caribbean（美：RCL）和Norwegian Cruise Line（美：NCLH）挫3.5%和3.4%。

多隻藥業股獲美國政府「加速行動」撥款，支持盡快開發新冠肺炎疫苗，其中Novavax（美：NVAX）獲發16億美元，股價一度勁彈逾30%，其後收窄至20%左右。

港區國安法引發多款社交和通訊應用程式表態，暫停按香港政府要求提交用戶數據，可能令相關科網股成為中美角力的新磨心，股價偏軟。Facebook（美：FB）、Twitter（美：TWTR）、Google母企Alphabet（美：GOOG）一度跌0.4%、1.2%和0.5%。其後倒升，三者升幅介乎1%至1.6%。

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Tesla（美：TSLA）繼續成為市場一大焦點，公司股價在過去5個交易日已累升超過40%，股價周二升穿1400美元，高見1429.5美元。其後升幅收窄。

美元靠穩，美匯指數在97水平上下徘徊；金價軟，現貨金曾跌0.6%，報1773.72美元；美債價跌息升，10年美債息曾跌1點子，報0.6594厘。

疫情亦令市場憂慮原油需求下降，油價偏軟，紐約期油和布蘭特期油曾跌1.8%和1.5%，報39.9美元和42.46美元。

責任編輯：方賢

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