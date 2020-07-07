第二疫情再爆發 一文概覽衛生局最新防控措施

政府就第二波疫情爆發實行相關措施。衛生局局長陳肇始於晚上時間七點三十分召開記者招待會，向傳媒公佈相關措施細節。陳肇始表示近日確診數字回升，但觀望整體數字，認為今次疫情不屬於大爆發，並引用世衛指引，認為病毒將與我們共存，成為流行風土病。政府相關部門正密切追蹤患者行蹤及密切接觸者，嘗試監控源頭。

機組人員、港人、外傭回港程序

本港與高風險地區有航班來往,陳肇始局長表示將建立高危地區港人回港程序，確保檢疫制度有效。政府會加强客船、貨船檢疫，要求船公司就船員於出發地進行新冠狀病毒測試，並取得陰性結果，才能豁免檢疫。鑒於有機組人員感染個案，因此明天（8/7）開始，機組人員抵港後要於亞州博覽管的臨時採集樣本中心，進行測試。外傭方面，政府部門會制定措施，要求僱主在酒店為外傭強制檢疫，以及抵港時需持有檢測陰性，費用由僱主支付，外傭抵港後、完成檢疫前需再做檢測。

社交距離

醫管局將重新檢視探訪安排，並與預期暫停早前於特定醫院進行的非急症的特別探訪安排。此外，由於安老院有確診個案，因此安老院探訪將暫停。群組聚集方面，政府將暫停放寬措施，並研究就何類活動進行限制，例如研究限制宗教活動人數，細節容後公佈，餐飲與娛樂場所的限制亦會重新檢視，將於7月16日完結之前公佈最新防疫措施細節。

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