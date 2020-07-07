新盤一日一撻訂　樓市外強中乾？

港區國安法實施後，各區也錄高價成交，新盤仍賣到滿堂紅，惟本月至今（7日），幾乎每日也錄撻訂。據成交紀錄冊資料顯示，馬鞍山迎海第一期2座37及38樓B室，原於上月26日售出，成交價高見5,824.5萬元，但買家最終撻訂，料遭發展商沒收291.225萬元訂金。

此外，將軍澳日出康城SEA TO SKY也錄撻訂，項目1座7樓D室，實用面積707平方呎，原於6月底售出，成交價1,109.8萬元，但買家撻訂，料遭沒收約55萬元訂金。同區OCEAN MARINI亦見撻訂，撻訂單位為1B座60樓B室，實用549平方呎，同樣於6月底售出，成交價977.1萬元，料買家遭沒收約49萬元訂金。

值得留意的是，更有內地客於國安法實施後撻訂，痛失數百萬訂金。據成交紀錄冊資料顯示，何文田天鑄8座27樓D室，實用面積1,576平方呎，早於2018年11月，以7,005.92萬元易手。據投標文件顯示，買家當時支付樓價5%作訂金，即約350.296萬元，惟交易本月初終止，料遭發展商沒收350萬元訂金。資料顯示，買家名為王惠玲（Wang Hui Ling），按拼音推算應是內地客。

相關文章：港區國安法通過後撻訂 內地客棄350萬離場

事實上，每逢新盤開售，總有零星撻訂，假如發展商將撻訂單位，減價重推，才談得上利淡信號，更何況目前撻訂宗數不算多，以2015年跌浪為例，當時曾見一日11宗撻訂。不過，失業率持續上升，經濟又未見好轉，加上疫情疑似爆發第三波，這都利淡樓市。更重要的是，以滙豐為例，近期也跟隨其他大行轉軚看好樓市，惟同時收緊按揭審批，可見後市不易看得太樂觀。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！