  • 30°C
香港時間 : 2020707日 (二) 21:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新盤一日一撻訂　樓市外強中乾？

股樓投資 20:23 2020/07/07

分享：

港區國安法實施後，各區也錄高價成交，新盤仍賣到滿堂紅，惟本月至今（7日），幾乎每日也錄撻訂。據成交紀錄冊資料顯示，馬鞍山迎海第一期2座37及38樓B室，原於上月26日售出，成交價高見5,824.5萬元，但買家最終撻訂，料遭發展商沒收291.225萬元訂金。

此外，將軍澳日出康城SEA TO SKY也錄撻訂，項目1座7樓D室，實用面積707平方呎，原於6月底售出，成交價1,109.8萬元，但買家撻訂，料遭沒收約55萬元訂金。同區OCEAN MARINI亦見撻訂，撻訂單位為1B座60樓B室，實用549平方呎，同樣於6月底售出，成交價977.1萬元，料買家遭沒收約49萬元訂金。

值得留意的是，更有內地客於國安法實施後撻訂，痛失數百萬訂金。據成交紀錄冊資料顯示，何文田天鑄8座27樓D室，實用面積1,576平方呎，早於2018年11月，以7,005.92萬元易手。據投標文件顯示，買家當時支付樓價5%作訂金，即約350.296萬元，惟交易本月初終止，料遭發展商沒收350萬元訂金。資料顯示，買家名為王惠玲（Wang Hui Ling），按拼音推算應是內地客。

相關文章：港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場

事實上，每逢新盤開售，總有零星撻訂，假如發展商將撻訂單位，減價重推，才談得上利淡信號，更何況目前撻訂宗數不算多，以2015年跌浪為例，當時曾見一日11宗撻訂。不過，失業率持續上升，經濟又未見好轉，加上疫情疑似爆發第三波，這都利淡樓市。更重要的是，以滙豐為例，近期也跟隨其他大行轉軚看好樓市，惟同時收緊按揭審批，可見後市不易看得太樂觀。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

撻訂重售再撻訂　單位人見人憎？
2020/06/17
撻訂重售再撻訂　單位人見人憎？
新盤買家縮沙撻大訂　樓市又響警號？
2020/06/25
新盤買家縮沙撻大訂　樓市又響警號？
港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場
2020/07/03
港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場
撻訂 迎海 SEA TO SKY OCEAN MARINI

上一篇文章

第二疫情再爆發 一文概覽衛生局最新防控措施

下一篇文章

【名人心法】花100元拯救兩元　李嘉誠重視用錢效率　而非帳面金額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒
【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
英國智庫：BNO港人移居帶來400億英鎊收益
英國智庫：BNO港人移居帶來400億英鎊收益
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產