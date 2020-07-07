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【疫市營商】海港城消費換獎賞　最多可賺14,500元優惠券

商業 20:02 2020/07/07

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海港城由即日起推出優惠券獎賞活動，最高可賺取14,500元優惠券、買名牌低至67折。（海港城提供圖片）

海港城由即日起推出優惠券獎賞活動，最高可賺取14,500元優惠券、買名牌低至67折。同時，海港城亦連結整個尖沙咀區，區內居民及上班族均可成為旗下平台會員，參與特色活動。

【派錢1萬】一田百貨推「萬」用組合優惠　電器廚具低至22折

海港城由即日起至8月31日，推出消費換領優惠券獎賞活動「Always Rewarding」。顧客於同日消費每1,000元，即可獲「HK$100購物優惠券及HK$50美食優惠券」1套；而消費每5,000元更可額外獲贈「HK$500優惠券」1張。

逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞，換領名額不限；最高甚至可賺取高達14,500元的優惠券。優惠券適用於超過280個商戶，包括50間人氣餐廳及逾230間零售品牌，於食肆可以低至半價享用各色美食，買名牌低至67折。

【疫市營商】外送平台夏日出招吸客　戶戶送消費贈沙灘八寶袋

不止購物　連結特色活動
另一方面，海港城最近連結整個尖沙咀區， 區內的居民及上班族均可享受旗下平台「Only @Harbour City」的獨家優惠，以及參與特色活動。 

海港城的休閒平台「Only @Harbour City」 原為於海港城上班及居住的人士而設，但最近商場決定把該平台擴展至整個尖沙咀區，建立尖沙咀互動休閒生活圈。 區內的居民及上班族為會員後，可享平日獨家禮遇，以及參與特色活動，例如瑜伽及美容工作坊等。

由即日起至8月31日，在時裝及鐘錶珠寶商戶單一電子消費滿指定金額，可額外獲得海港城禮品卡及優惠券。（海港城提供圖片）

新入會的會員更可獲得迎新禮物，本期是EVE LOM HK$50電子優惠券。會員由即日起至7月17日的星期一至五，更可於海港城多間美容品牌概念店尊享免費美容體驗和禮品，包括DARPHIN、Dior、EVE LOM、KILIAN PARIS及The history of Whoo。

【新冠肺炎】調查指7成企業憂第二波疫情影響業務　員工心理健康亦成挑戰

責任編輯：葉泳珊

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