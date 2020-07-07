【樓市現象】銅鑼灣舖位租金一哥地位不再 尖沙咀成本港租金最高地區

打從去年中本港爆發社會事件，再於今年初再受疫情打擊，香港的零售業總銷售額連跌16個月，5月份的總銷售額年減32.8%，商舖市場也直接受累，舖位租金及價錢也齊齊大挫。據全球的房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行的數據，今年第二季商舖租金跌幅增加，四大核心購物區的舖位租金明顯回落，今年第二季的平均呎租跌幅較今年初跌幅介乎27.9%至36.3%。

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跌幅最嚴重的地區為銅鑼灣，該區第二季舖位平均呎租為969元，自今年初以來租金跌幅達36.3%。而中環區的呎租為428元，期內租金跌幅達35.8%。而九龍區方面，尖沙咀第二季舖位呎租為1,018元，半年內租金跌29.7%，至於旺角區租金跌幅最細，期內呎租為354元，按半年跌27.9%。

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▲ 資料來源：戴德梁行



同時四大核心購物區的舖位空置率也繼續上升，以旺角區舖位空置率最高，第二季空置率按季升3.6個百分點至23.6%。尖沙咀期內空置率也達11.9%，按季大升7.9個百分點。至於銅鑼灣期內舖位空置率7.9%，按季升2.6個百分點。而中環區舖位空置率卻有所回落，第二季為12.7%，按季減少1.5個百分點。

一直以來，銅鑼灣的舖租一向冠絕全球，但疫情下多家大型國際品牌棄租該區，觸發該區租金大跌，今年第二季尖沙咀商舖租金首次超越銅鑼灣，成為本港商舖租金最高的地區。為何有此情況出現﹖戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威解釋：「隨著多個奢侈品牌退出銅鑼灣，該區在本季錄得7.9%的空置率，預料下半年其空置率還會繼續上升，而估計新入駐租戶大多不屬於奢侈品行業，其付租能力較遜，將令銅鑼灣租金進一步受壓。」



「與此同時，尖沙咀一線街舖主要由數個發展商持有，租賃環境較為穩定，加上疫情期間配合業主提供的支援，令尖沙咀的舖租水平相對波動較小。尖沙咀及旺角的租戶組合亦有別於銅鑼灣及中環，令這兩區的舖租展現更強的抗跌力。」

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林應威預期，疫情持續加上失業率仍在上升，本港零售大街的前景仍然充滿挑戰，預料民生日常消費、短期租約商店、商場以有系統的宣傳給予租戶更多支援等，將會是下半年市場的部分新趨勢，預期下半年商場租金走勢將較街舖更為穩定，而核心區街舖租金方面，視乎疫情發展，銅鑼灣及中環將會仍然受壓或趨向平穩，而尖沙咀及旺角舖租或有望輕微回升，減輕全年租金下跌壓力。

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