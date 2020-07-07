  • 30°C
香港時間 : 2020707日 (二) 20:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【樓市現象】銅鑼灣舖位租金一哥地位不再 尖沙咀成本港租金最高地區

股樓投資 19:38 2020/07/07

分享：

打從去年中本港爆發社會事件，再於今年初再受疫情打擊，香港的零售業總銷售額連跌16個月，5月份的總銷售額年減32.8%，商舖市場也直接受累，舖位租金及價錢也齊齊大挫。據全球的房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行的數據，今年第二季商舖租金跌幅增加，四大核心購物區的舖位租金明顯回落，今年第二季的平均呎租跌幅較今年初跌幅介乎27.9%至36.3%。

【樓市現象】呎價低過9千蚊屋苑邊度搵﹖ 首置客即睇即買屯門兆山苑呎價僅8千幾

跌幅最嚴重的地區為銅鑼灣，該區第二季舖位平均呎租為969元，自今年初以來租金跌幅達36.3%。而中環區的呎租為428元，期內租金跌幅達35.8%。而九龍區方面，尖沙咀第二季舖位呎租為1,018元，半年內租金跌29.7%，至於旺角區租金跌幅最細，期內呎租為354元，按半年跌27.9%。

【樓市成交】瓏璽2房劈204萬元成交 呎價僅2.28萬 屋苑呎價1年內大瀉29%

資料來源：戴德梁行


同時四大核心購物區的舖位空置率也繼續上升，以旺角區舖位空置率最高，第二季空置率按季升3.6個百分點至23.6%。尖沙咀期內空置率也達11.9%，按季大升7.9個百分點。至於銅鑼灣期內舖位空置率7.9%，按季升2.6個百分點。而中環區舖位空置率卻有所回落，第二季為12.7%，按季減少1.5個百分點。

一直以來，銅鑼灣的舖租一向冠絕全球，但疫情下多家大型國際品牌棄租該區，觸發該區租金大跌，今年第二季尖沙咀商舖租金首次超越銅鑼灣，成為本港商舖租金最高的地區。為何有此情況出現﹖戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威解釋：「隨著多個奢侈品牌退出銅鑼灣，該區在本季錄得7.9%的空置率，預料下半年其空置率還會繼續上升，而估計新入駐租戶大多不屬於奢侈品行業，其付租能力較遜，將令銅鑼灣租金進一步受壓。」


「與此同時，尖沙咀一線街舖主要由數個發展商持有，租賃環境較為穩定，加上疫情期間配合業主提供的支援，令尖沙咀的舖租水平相對波動較小。尖沙咀及旺角的租戶組合亦有別於銅鑼灣及中環，令這兩區的舖租展現更強的抗跌力。」

【新盤出擊】KOKO HILLS旺場但未敢進取 原價加推80伙折實均價2.15萬元

林應威預期，疫情持續加上失業率仍在上升，本港零售大街的前景仍然充滿挑戰，預料民生日常消費、短期租約商店、商場以有系統的宣傳給予租戶更多支援等，將會是下半年市場的部分新趨勢，預期下半年商場租金走勢將較街舖更為穩定，而核心區街舖租金方面，視乎疫情發展，銅鑼灣及中環將會仍然受壓或趨向平穩，而尖沙咀及旺角舖租或有望輕微回升，減輕全年租金下跌壓力。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 


 

撰文 : 陳詠妍

中環 旺角 尖沙咀 銅鑼灣 疫情 商舖 失業

下一篇文章

【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒
【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期
【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%