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【航空告急】漢莎航空宣布削2成領導職位　裁千個行政人員

金融經濟 19:29 2020/07/07

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漢莎宣布削減20%的領導層職位，以及1000個行政職位。

漢莎航空（Lufthansa）雖然獲德國政府出手救助，但仍難逃裁員命運。漢莎宣布另一項重組方案措施，包括削減20%的領導層職位，以及1000個行政職位。同時，漢莎於新飛機的投資額削減一半，直至2023年最多可購買80架新飛機。

漢莎全球共聘請約13.8萬名員工，公司曾警告，現時多出2.2萬個全職職位，但會盡力避免裁員。另外，公司於4月初已決定將機隊減少100架。

漢莎早前獲最大股東表態支持與德國政府達成的90億歐元（約794億港元）援助方案。根據方案，其中約60億歐元為政府不公開參股和認購股份，以大幅折讓取得漢莎約20%股權。

漢莎表示，希望盡快減少政府貸款和股權，以避免增加利息費用，皆因這為公司帶來額外負擔，增加削減成本的必要。

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