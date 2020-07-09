【涼風有信Vincent@iM網欄】小暑已過多飲水 留心小沙士重臨！

最近天氣很好呀！恭喜各位讀者，本周正式進入「小暑亅節氣！即代表2020年已過了一半。甚麼叫小暑呢？其實小暑即是每年農曆六月，十二節氣中的第六個，夏季最後的一個月。同時間，亦是全年最熱的那個月份！

過往，由於這個月實在太熱，所以學生都要放暑假，連跑馬都要唞暑。避免中暑的方法好簡單，就是不要烈日當空去行山，多些出海、游水、落水、水性活動 為主。有board字的活動都要做齊，去「海洋公園亅支持政府亦可。以水滋潤「未土亅，最能解暑。那甚麼叫「未土」？請留意後段有講。

每年西曆七月，即農曆六月，香港人最慣常遇到的事。我自己比較深刻是兩件事：第一，就是一年一度的香港書展。由於我和太太有做兒童書創作，書名叫《南山七小福 》(抱歉... 賣下廣告) ，所以每年都會參與書展！至於第二件，就是香港人最怕見到的打風！講開這兩件事，其實都同小暑節氣有關。

話說小暑節氣就是「未土」月份。未土，是火土，燥土。同一時間，未土亦都是木庫，即是一個載住好多木的財庫。這個財庫會在若干條件之下打開，跟住有很多木會釋放出來。由於書屬木，所以每年7月，大家去灣仔都會見到一個極大的木庫，就係喺會展舉辦嘅香港書展。

另一方面，由於「風」是「巽卦」，八卦中的木卦。未土木庫被打開，就會應打大風的運。所以每年我記得和太太在書展工作，都會見到出面橫風橫雨的畫面。好了，來教大家一些本月趨吉避凶的方法。

由於燥土又火又土，專制金水，所以第一，建議大家不要亂買股票，避免輸錢。第二，要經常飲水，或者佩戴金飾在身上。衣服要穿金水顏色，白色、淺藍色等，多去西方或北方的地方，都能夠幫助自己遇危難時逢凶化吉。最後提醒大家，今個月記得要小心疫情可能會反覆，甚至有死灰復燃的機會。皆因今個月是「癸未」月。癸未向來都同疾病、瘟疫有關連。而2003年沙氏正正就是「癸未」年！所以大家千萬不要輕率，要記得常戴口罩同小心防疫。祝大家小暑、大暑皆平安！

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