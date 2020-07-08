【疫市營商】Pepper Lunch擬增新概念店　下單用QR code

▲ Pepper Lunch最新的銷售額已回復8成至9成。（Pepper Lunch提供）

新冠肺炎疫情肆虐，令本港餐飲業的營運情況亦有改變，包括食客過去堂食為主，現在則轉向更多外賣。日式餐廳Pepper Lunch香港特許經營SFBI香港董事長助野良平表示，疫情令愈來愈多食客減少堂食，整體銷售額在2月至3月份期間，急跌50%。

助野續指，隨早前疫情緩和，以及擴大外賣服務等措施，例如從過去只與外送平台合作，現加推自家外賣自取服務，讓食客可經店舖下單外賣，最新的銷售額已回復8成至9成。他更計劃於第四季度，開設以QR code（二維碼）點菜為主的全新概念店。

他解釋，此舉冀縮短食客等待時間、滿足正增長的無接觸式支付需要，以及減輕人力資源的壓力。惟他強調，截至目前未有裁員或減薪的情況；至於其他分店情況，他表示除了未有因疫情結業外，今年更計劃增兩間門店。

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加10%綫上宣傳費 冀增客流量和消費量

港人因疫情減少外出，更常留在家中上網，助野便在今年增加10%的SNS（Social Network Services）宣傳費，推廣餐廳和外賣自取等；而早前亦於社交媒體上舉辦新推廣活動，以吸引更多食客藉綫上走到綫下（O2O, online-to-offline），提升店舖的客流量和消費量，例如推廣新品「士多啤梨雪糕」時，食客在帖文留言「strawberry（士多啤梨）」，即可在收件箱收到電子優惠券。

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記者：馬意文