  • 29°C
香港時間 : 2020708日 (三) 08:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】Pepper Lunch擬增新概念店　下單用QR code

商業 08:00 2020/07/08

分享：

Pepper Lunch最新的銷售額已回復8成至9成。（Pepper Lunch提供）

新冠肺炎疫情肆虐，令本港餐飲業的營運情況亦有改變，包括食客過去堂食為主，現在則轉向更多外賣。日式餐廳Pepper Lunch香港特許經營SFBI香港董事長助野良平表示，疫情令愈來愈多食客減少堂食，整體銷售額在2月至3月份期間，急跌50%。

助野續指，隨早前疫情緩和，以及擴大外賣服務等措施，例如從過去只與外送平台合作，現加推自家外賣自取服務，讓食客可經店舖下單外賣，最新的銷售額已回復8成至9成。他更計劃於第四季度，開設以QR code（二維碼）點菜為主的全新概念店。

他解釋，此舉冀縮短食客等待時間、滿足正增長的無接觸式支付需要，以及減輕人力資源的壓力。惟他強調，截至目前未有裁員或減薪的情況；至於其他分店情況，他表示除了未有因疫情結業外，今年更計劃增兩間門店。

【疫市營商】外賣失特色？　Pepper Lunch推新餐吸客

【消費優惠】7-11海鹽沖繩黑糖味鮮奶登場　憑券享10元試飲價（附電子優惠券）

加10%綫上宣傳費　冀增客流量和消費量
港人因疫情減少外出，更常留在家中上網，助野便在今年增加10%的SNS（Social Network Services）宣傳費，推廣餐廳和外賣自取等；而早前亦於社交媒體上舉辦新推廣活動，以吸引更多食客藉綫上走到綫下（O2O, online-to-offline），提升店舖的客流量和消費量，例如推廣新品「士多啤梨雪糕」時，食客在帖文留言「strawberry（士多啤梨）」，即可在收件箱收到電子優惠券。

【香港疫情】疫情升溫影響堂食生意　台式火鍋店：客人即日取消預約

記者：馬意文

相關文章

【派錢1萬】客路+客源因素　零售商：1萬元無助刺激消費
2020/07/06
【派錢1萬】客路+客源因素　零售商：1萬元無助刺激消費
【疫市營商】外送平台夏日出招吸客　戶戶送消費贈沙灘八寶袋
2020/07/07
【疫市營商】外送平台夏日出招吸客　戶戶送消費贈沙灘八寶袋
【遙距營商計劃】何謂經濟實惠方案？　籲企業選用「罐頭式」網店平台
2020/07/07
【遙距營商計劃】何謂經濟實惠方案？　籲企業選用「罐頭式」網店平台
【本地確診】疫情再爆發？　沙田車仔麵店：生意即日急跌一半
2020/07/07
【本地確診】疫情再爆發？　沙田車仔麵店：生意即日急跌一半
疫情 餐飲 外賣 人力資源 士多啤梨 銷售 雪糕 香港 服務 餐廳

下一篇文章

【遙距營商計劃】一文看清申請D-Biz程序　30萬元資助不容錯過（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】政府公布第三至五批僱主名單　中原地產獲逾億補貼（7月7日更新）
【保就業計劃】政府公布第三至五批僱主名單　中原地產獲逾億補貼（7月7日更新）
【疫市營商】麥當勞重量級魚柳系列新登場　購買即送禮品乙份
【疫市營商】麥當勞重量級魚柳系列新登場　購買即送禮品乙份
【本地確診】疫情升溫影響堂食生意　台式火鍋店：客人即日取消預約
【本地確診】疫情升溫影響堂食生意　台式火鍋店：客人即日取消預約
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【本地確診】疫情再爆發？　沙田車仔麵店：生意即日急跌一半
【本地確診】疫情再爆發？　沙田車仔麵店：生意即日急跌一半
【派錢1萬】進修增值有前途　學英語水電為移民鋪路（附課程連結）
【派錢1萬】進修增值有前途　學英語水電為移民鋪路（附課程連結）