Volvo電動消防車將上路測試　試點包括柏林、杜拜

▲ 新款純電動消防車即將展開上路測試，試點包括柏林、杜拜和阿姆斯特丹。

電動車已成未來汽車業的新趨勢，吉利集團旗下品牌富豪（Volvo）除了推出電動貨車，最近亦展示更大決心，電動消防車即將上路測試。

Volvo去年曾推出電動貨車Volvo FL Electric，雖然在歐洲開賣，但商用電動車市場競爭激烈，要突圍亦要「諗諗計」。Volvo上周於新聞發布會上表示，新款純電動消防車即將展開上路測試，試點包括柏林、杜拜和阿姆斯特丹。

【電動車充電】Tesla圓方超級充電站正式啟用 設6個Supercharger

【挑戰Tesla】美初創Nikola推首款電動車 被稱為「卡車界」Tesla？

該電動消防車由奧地利消防設備製造商Rosenbauer設計，Volvo Truck負責動力系統，包括前後輪各有一組電動馬達驅動，以確保續航力，爭取在救援現場有充足時間行駛，此技術被稱為RT（Revolutionary Technology）。

考慮到緊急任務不能斷電，電動消防車將配搭備用柴油引擎，補充額外電力。特點除零廢氣排放外，車輛噪音亦不大。Rosenbauer確認已接到美國洛杉磯消防局訂單，將於明年交付第一輛電動消防車，但未知該車輛會否採用RT。

責任編輯：姚慧儀