【新冠肺炎】調查指7成企業憂第二波疫情影響業務　員工心理健康亦成挑戰

▲ 國際SOS最新的調查結果顯示，企業對於持續營運最憂心的問題，超過7成認為是可能潛在的第二波新冠肺炎帶來的威脅。（資料圖片）

全球疫情反覆，國際SOS最新的調查結果顯示，企業對於持續營運最憂心的問題，超過7成認為是可能潛在的第二波新冠肺炎帶來的威脅。不過，在企業高度聚焦恢復工作措施同時，仍有超過五分之一（21%）的受訪企業表示，尚未制定應對流行病的計劃和流程。

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國際SOS復工調查報告，分析了超過1000名企業管理人員的意見，展示新冠肺炎對商業運作的影響。結果顯示，對業務連續營運造成威脅的原因包括，潛在第二波新冠狀病毒疫情的威脅（73%）、各國的封城措施（67%）和國際邊界管制（57%）。此外，超過2成受訪者表示，疫情對員工心理健康的影響，將會是來年的挑戰之一。

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疫後不得不更新業務

報告又指，對於企業復工後實施的措施，6成表示要更新業務持續營運計劃，其次（59%）是為全球員工提供當地的支援，56%則是配置新冠狀病毒合規的的監測工具，只有25%認為要為員工投資遙距醫療服務。

國際SOS醫療總監Mark Parrish表示，很多企業似乎忽略了保護員工和業務的全方面措施的重要性。有些措施可能被視為不需要優先處理，但卻是減輕風險的重要因素，如視像會診服務可以在任何情況下為員工提供健康支援。

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責任編輯：朱悅瀅