美國發放4萬億企業援助貸款 大量特朗普金主有份

▲ 美國政府的薪酬保障計劃援助名單上，約有過百間曾向美國總統特朗普作競選捐款的企業都受惠。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，不少企業在疫情高峰期間停業，生意大受打擊。美國政府的薪酬保障計劃（PPP）向企業發放約5,214億美元（約4萬億港元）的貸款保就業。但美媒報道指，美國政府的PPP計劃援助名單上，約有過百間曾向美國總統特朗普作競選捐款的企業都受惠。

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美國財政部與小型企業管理局周一（6日）公布，政府的PPP計劃，共向企業支付5,214億美元的貸款，支持5,110萬個職位，相等於受惠企業員工總數的84%。

是次為華府自4月實施PPP計劃以來，首次公佈受惠企業的詳情。美媒根據華府提供的受惠企業資料作分析，發現華府向過百間曾向美國總統特朗普作競選捐款的企業，提供合共約2.73億美元（約21億港元）的貸款援助。

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受惠企業包括特朗普金主兼密友拉迪（Christopher Ruddy）經營的保守派新聞網站Newsmax Media，獲貸款200萬至500萬美元。據悉，拉迪向支持特朗普的政治行動委員會捐款52.5萬美元。

另外，經營Pizza Hut於美國部分特許經營權的德州企業Muy Brands，也獲約500萬至1,000萬美元的貸款。而Muy Brands的老闆博登施泰特（James Bodenstedt）自2016年以來，已向特朗普捐款超過67.2萬美元。

這些企業的老闆都是特朗普的支持者，自2015年5月以來經由共和黨全國委員會及「America First Action」超級政治行動委員會，向特朗普捐款至少1,110萬美元，每名金主最少捐款2萬美元。

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特朗普競選發言人扎格（Samantha Zager）則回應指，PPP計劃成功挽救5,100萬美國人的工作，更指與民主黨人有聯繫的不少企業都獲貸款。扎格又稱在特朗普的領導下，不少美國人可保住職位及取得薪金，有能力償還貸款和房租。

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責任編輯：何穎兒